الأولى

فيما تتجه الحلول الدستورية لتفرض نفسها على المشهد السياسي الراهن كلما تأخرت استحقاقات تنفيذ خارطة حل مجلس الامة في ظل عسر التشكيل الوزاري للضلوع بالاجراءات الدستورية الاستباقية لحل البرلمان، كشفت مصادر لـالنهار ان الأمور تعقدت فيما يخص تكليف رئيس حكومة جديد لارتباط تعيينه باستحقاقات دستورية وقانونية قادمة وبتعهدات تتعلق بشكل المرحلة المقبلة وما تتضمنها من ملفات وقضايا، مؤكدا ان الوضع لن يطول اكثر من اسبوع آخر قائلا كل عقدة ولها حلال.



من جهة أخرى قال مصدر برلماني لـالنهار: ان الوضع الحالي يثير شبهة دستورية لعدم انعقاد جلسات لمجلس الامة تناقش الشؤون العامة بالبلد فضلا عن تكيف بعضها مع معيارية العاجل من الامور كالمتعلقة بالامن والتعليم والصحة والوظائف وتعطل سير مرافق الدولة، خاصة مع توقف الميزانيات والحسابات الختامية على اقرار المجلس لها وشواغر العديد من المراكز القيادية في الوزارات والمؤسسات العامة.



وبين المصدر ان اي استطالة لعدم فض دور الانعقاد الثاني لحين الأول من اكتوبر المقبل، بسبب العجز عن اقرار الميزانية من خلال وجود حكومة جديدة، ستراكم التعقيدات وتشابك المواد الدستورية واستحقاقاتها القانونية والمالية، لما قد يسفر من تعطيل للمادة 86 من الدستور التي تلزم المجلس بعقد دور عادي خلال شهر اكتوبر وفي موعد اقصاه صباح السبت الثالث منه، وايضا تعطيل المادة 104 التي تنص على ان يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد. وللأمير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.



من ناحيته قال النائب د. عبدالله الطريجي ان تداعيات المشهد السياسي غير المسبوقة تأبى الا ان تلقي بظلالها على شكل الحكومة الجديدة التي تشهد ترددا وعزوفا واعتذارات. واعرب الطريجي عن الثقة في قدرة القيادة السياسية على تجاوز الأزمة الراهنة بخيارات دستورية تحقق المصلحة العامة، قائلا: اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها.