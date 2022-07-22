الأولى

أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد، إحالة 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة لارتكابها مخالفات تتعلق بقانون الاعلام الالكتروني، مشددة في الوقت ذاته على عدم التواني في تطبيق القانون بكل حزم وشدة بحق المخالفين في نشر الأخبار الكاذبة حفاظا على الاستقرار السياسي للبلاد.



وقالت وزارة الإعلام في بيان صحافي: في أعقاب ما نشر في بعض الوسائل الاعلامية وما تضمنته من أخبار كاذبة ومضللة حول تشكيل الحكومة المرتقب، لن تقف الوزارة مكتوفة الأيدي تجاه أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار كاذبة ومضللة قد تتسبب في زعزعة الاستقرار السياسي في الكويت وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين ذات الصلة.



وأهابت وزارة الاعلام بالجميع تحري الدقة في نشر الأخبار والالتزام بالمعايير المهنية والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وستقوم الوزارة برصد أي مخالفات إعلامية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها للحد من نشر كل ما يثير زعزعة واستقرار البلاد.