الأولى

فيما انطلقت دعوات انطلقت عبر تويتر قادها مغردون لمنع موظفي الحكومة من استخدامهم هواتفهم الذكية أثناء ساعات الدوام الرسمي بداعٍ ان بعضهم ينشغل به أكثر من الاهتمام بانجاز المعاملات أكدت مصادر قانونية لـالنهار انه لا قانون يلزم الوزارة أو الجهة بمنع موظفيها من استخدام هواتفهم الشخصية في أماكن العمل.



ردود الافعال الرافضة لهذه الدعوة اعتمدوا برأيهم على أن مثل هذا الاجراء يعد اعتداء على الحرية الشخصية مؤكدين انه لا يوجد قانون أو قرار يجيز اتخاذ هذا الاجراء.

أما المؤيدون دعوا الى وضع ضوابط بحيث يكون استخدام الهاتف النقال عند البريك أو عدم وجود مراجعين على اعتبار ان الهواتف المحمولة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية داعين الى السماح باستخدام الهاتف النقال في الامور الضرورية فقط مع منع استخدام مواقع أو تطبيقات الألعاب خلال ساعات العمل.



وأكد آخرون ان القضية تستحق الطرح والمناقشة خاصة وأن مثل هذا التصرف يسهم بضعف التركيز على أداء الأعمال وإزعاج المستخدم لزملائه أثناء العمل وتأخير إنجاز الأعمال بسبب الاستخدام المفرط للهاتف النقال والتأثير على أنظمة الأمان خاصة عند ربط الهاتف الذكي بأجهزة الوزارة او اي جهة حكومية أخرى.