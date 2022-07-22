الأولى

واشنطن - الوكالات: أعلن البيت الابيض امس أن الرئيس الأميركي جو بايدن مصاب بـكوفيد-19 بعد ساعات فقط من نفي الرئاسة الاميركية ان يكون الرئيس البالغ من العمر 79 عاما يعاني من السرطان.

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، امس: ان نتائج اختبارات بايدن جاءت إيجابية لفيروس كورونا، مشيرة الى ان لديه أعراضا خفيفة، وقد تم عزله وأكدت المتحدثة أن بايدن تلقى تطعيما كاملا، وحقنتين إضافيتين من اللقاح وهو يعاني من أعراض خفيفة جدا وسيعمل عن بعد حتى يتم تأكيد سلبية الاختبار.



وكان البيت الأبيض اضطر الى المسارعة بتوضيح تصريح صادم للرئيس الأميركي عن إصابته بالسرطان.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في تغريدة عبر توتير: إن الرئيس بايدن كان يشير إلى سرطانات الجلد غير الميلانينية التي تمت إزالتها قبل توليه منصبه. وذكر ملخصٌ عن الحالة الصحية للرئيس بايدن، صدر في نوفمبر الماضي، أنه تمت إزالة عدة سرطانات جلدية موضعية غير ميلانينية منه قبل توليه الرئاسة.



وأفادت تقارير إعلامية أن إعلان بايدن الذي اربك الاميركيين مجرد زلة لسان، وليس إفصاحا رسميا عن إصابته بالمرض. وخلال خطاب ألقاه بشأن الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس الأميركية. وفي معرض وصفه الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت التابعة لولاية ديلاوير، قال بايدن لهذا السبب أنا والكثير من الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان.