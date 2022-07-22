الأولى

امتنعت وزارة المالية عن تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للهيئة العامة للبيئة في ميزانية 2022/2023 لتركيب وحدات معالجة مائية في نهاية كل مجرور يصب في جون الكويت وذلك وفق ما جاء في تصريح رئيس اللجنة البيئية البرلمانية د. حمد المطر أخيرا.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، فيما يتعلق بالمحافظة على جون الكويت من التلوث فإن وزارة المالية لم تخصص مبلغ 20 مليون دينار للهيئة العامة للبيئة في ميزانية 2022/2023 لتركيب وحدات معالجة مائية في نهاية كل مجرور.



وأكد أن جون الكويت يئن، وبه مشاكل بيئية وصحية وكيميائية وفيزيائية خطيرة؛ نتيجة عدم وجود وحدات معالجة في نهاية كل مجرور.

وتابع المطر: ان هذا الموضوع تم سحبه منذ عام من وزارة الأشغال لتتحمل مسؤوليته هيئة البيئة التي طالبت بهذا المبلغ إلا أن الحكومة تمتنع عن توفيره من خلال وزارة المالية، متسائلاً عن اسباب امتناع الوزارة عن توفير هذه المبالغ.

وكان تقرير أعدته الهيئة العامة للبيئة حذر من المخاطر البيئية التي يتعرض لها جون الكويت نتيجة العبث ببيئته عبر أوجه كثيرة بينها إلقاء مخلفات الصرف الصحي في مياهه وتسرب الزيت من محطات الوقود والزوارق إليه بالإضافة إلى ما تمثله المشاريع الكثيرة التي تقام على شاطئ البحر وتلقي بمخلفاتها في الجون.



ودعا التقرير إلى ضرورة السيطرة على تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر وتطوير شبكات الصرف الصحي مع تركيب وحدات معالجة مائية في نهاية كل مجرور يصب فيه أخذا في الاعتبار التطوير والتوسيع العمراني المطرد.

ويبقى السؤال إلى متى ومشكلات التلوث في الجون مستمرة، وعدم اعتماد الميزانية اللازمة للحلول الناجعة؟!