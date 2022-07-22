الأولى

احتشد حضور الملتقى الدولي السابع للكاريكاتير في القاهرة بمشاركة 62 دولة أجنبية في الجناح الكويتي للاجابة على سؤال هل عاشت أم كلثوم في زمن كورونا؟ ما لفت انتباه الحضور في اللوحات المعروضة في الجناح الكويتي انها وثقت الزيارة التاريخية التي قامت بها كوكب الشرق للكويت حيث كانت في الرسوم ترتدي ثوب الزي الكويتي وفي أخرى تلوح بعلم الكويت وصولا الى لوحة ام كلثوم وكورونا وهي تشدو للفيروس قائلة بعيد عنك ويامسهرني.

وشارك في الملتقى عدد من الفنانين الكويتيين منهم محمد ثلاب وعادل القلاف وخالد الخشتي ومنى التميمي وباسل ابوحيمد وحسين الصراف وزينب دشتي وسامي الخرس.

وانطلقت فعاليات الملتقى الدولي السابع للكاريكاتير الاربعاء الماضي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية حيث أشاد رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير مصطفى الشيخ في تصريح لـكونا على هامش الافتتاح بالمشاركة العربية والأجنبية الكبيرة في الملتقى الذي توقف لمدة عامين بسبب جائحة (كورونا). وأوضح الشيخ أن الملتقى يشارك به نحو 297 فنانا يمثلون 62 دولة من بينها (الكويت وبلجيكا وأوكرانيا وبيرو والبرازيل وروسيا والهند وكرواتيا والصين وإندونيسيا والأردن والسعودية والبحرين وتونس والمغرب والإمارات).



وأشار في هذا الصدد الى اختيار ما يقرب من 400 عمل فني من بين حوالي ألف عمل مضيفا انه تم اختيار أفضل الأعمال الفنية حتى يخرج الملتقى في أبهى صورة وأعلى مستوى.

وقال ان الملتقى يناقش محورين أولهما موضوع الموسيقى كعنوان رئيس بالإضافة الى محور البورتريه الكاريكاتيري لسيدة الغناء العربي أم كلثوم الهرم العملاق في الغناء والطرب لافتا الى أنه رغم وفاة أم كلثوم منذ عشرات السنين الا أنها مازالت تحتل القمة في الطرب ونسب الاستماع حتى الآن.