الجمعة 22 يوليه 2022 ,23 ذو الحجة 1443
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
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دندرة
دراسة: النوم سبب في إطالة الأعمار... نظرية يكذبها شبابنا الساهرون حتى الفجر !
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