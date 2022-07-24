الكويت: حل الأزمة السورية سياسياً وفق القرار الأممي

وطن النهار

أكدت الكويت أنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة السورية ويجب أن تحل سياسيا وفق قرار مجلس الامن رقم 2254 معربة عن أسفها ازاء استمرار الأزمة الإنسانية في سورية.

وقال السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي في كلمة أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «تعزيز منظومة الأمم المتحدة» إن «حل الأزمة السورية يأتي من خلال تسوية يتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254».

واضاف انه «لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سورية من دون تحقيق العدالة وضمان المساءلة وعدم الافلات من العقاب».

واشار حجي الى ان استخدام حق النقض «فيتو» من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عدة اسهم في النيل من عملية اتخاذ القرار في مجلس الامن ما ادى الى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته وحالة من الاحباط لدى الشعوب والمجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين.

واعرب عن إيمانه بأن حق «فيتو» هذا الامتياز الاستثنائي النادر الذي تتمتع به فقط خمس دول في العالم منذ انشاء الامم المتحدة عام 1945 هو مسؤولية أولا وقبل اي شيء اخر.

واوضح حجي ان هناك عددا من المبادرات المبتكرة والتي انضمت لها الكويت مثل مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الاعضاء في مجلس الامن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى للجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب.

ولفت في هذا الصدد الى المبادرة الفرنسية - المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق «فيتو» في حالات الفظائع الجماعية.

واكد حجي انه أمام الكارثة الانسانية في سورية والتي مر عليها اكثر من عقد من الزمن انتهجت الكويت خطا انسانيا بحتا للتعاطي معها ايمانا منها بأهمية الوقوف الى جانب الشعب السوري والتخفيف من معاناته الانسانية.

وقال «لقد استضافت الكويت مؤتمرات دولية للمانحين بالتعاون مع الامم المتحدة خلال الاعوام 2013 و2014 و2015 وشاركت بفعالية في مؤتمرات المانحين التي لحقتها لتصبح من ضمن الدول المانحة الرئيسة للاستجابة الانسانية الاممية لسورية وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين». واضاف حجي انه «من خلال عضوية الكويت بمجلس الامن للفترة 2018 - 2019 تولت مسؤولية حمل القلم للملف الانساني السوري الى جانب السويد في عام 2018 وكل من ألمانيا وبلجيكا في عام 2019 وكان من ضمن مسؤولياتها تجديد عمل آلية وصول المساعدات الانسانية عبر الحدود الى سورية.

واعرب حجي عن تقديره لكل من إيرلندا والنرويج على حملهما للقلم في هذا الملف بالمجلس ولجهودهما لتجديد عمل الآلية. وذكر ان الكويت اثناء حملها للقلم خلال عضويتها في المجلس قادت هذه المسؤولية من منطلق انساني اذ اتضح في ذلك الوقت والى الآن ان هناك احتياجات انسانية كبيرة على ارض الواقع.

واوضح حجي ان هذه الاحتياجات الانسانية قد زادت خلال السنوات الماضية ووصلت هذا العام الى مستويات لم يسبق لها منذ اندلاع الازمة في سورية حسب احصائيات وتقارير الامم المتحدة ممثلة في مكتب تنسيق شؤون الانسانية اذ وصل عدد المحتاجين للمساعدة الانسانية في سورية الى اكثر من 14 مليون شخص.

وابدى في هذا الصدد اسفه ازاء تقليص عمل هذه الآلية المهمة في ظل تزايد الاحتياجات الانسانية في سورية بينما أبدى ترحيبه في الوقت نفسه باعتماد مجلس الامن في الـ12 من يوليو الحالي القرار 2642 الذي جدد عمل هذه الآلية الحيوية الأمر الذي يضمن استمرار وصول المساعدات الانسانية والاغاثية المنقذة لحياة الملايين من المحتاجين في سورية.

كما اعرب حجي عن امله في ان يتمكن مجلس الامن من تجاوز انقساماته في الملف السوري في شقوقه الثلاثة، الانساني والسياسي والكيميائي، واظهار الوحدة والاضطلاع بمسؤولياته بموجب ميثاق الامم المتحدة.

