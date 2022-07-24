التونسيون في الكويت استفتوا على دستورهم الجديد

وطن النهار

افتتحت السفارة التونسية أمس أبوابها للمقترعين على استفتاء الدستور الجديد لجاليتها المقيمة في الكويت والبالغ عددهم 1679 ممن يحق لهم التصويت من أصل نحو 6000 تونسي مقيم بالكويت.

وتقدم المقترعين السفيـر الهاشمي العجيلي وزوجته حيث أدليا بصوتيهما.

وبدوره، قال رئيس مركز الاقتراع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمير نجيب ذويب في تصريح صحافي ان لجنة الاقتراع التي مقرها السفارة التونسية استقبلت منذ الساعة الثامنة صباحا الجموع من المقترعين التونسيين، مشيرا الى أن عددا كبيرا ممن يحق لهم الاقتراع غادروا الى تونس لقضاء اجازاتهم وبالتالي سيدلون بأصواتهم في مقارهم الانتخابية داخل بلادهم.

وأكد ذويب أن لجنة الاقتراع في الكويت اتمت استعدادها منذ فترة لعملية الاقتراع من خلال تجهيز الكشوفات وتورق الاقتراع واعطاء اللجنة المخولة فقط الحق باجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، وإن كان مقرها السفارة التي تقدم الدعم اللوجيستي فقط للجنة وذلك حرصا على استقلالية وحيادية الهيئة.

ووصف ذويب الاقبال على عملية الاقتراع بـ«المقبولة» في الساعات الاولى من فتح باب الاقتراع الذي سيستمر حتى السادسة مساء على مدى ثلاثة أيام حيث من المقرر أن ينتهى غدا الاثنين، لافتا الى أنه سيتم تجميع اوراق التصويت ومن ثم تتم عملية فرزها داخل السفارة بحضور الملاحظين الذين يحق لهم التواجد في مقر اللجنة في اي وقت، فضلا عن متابعة فرز الاصوات. وأضاف سيتم ارسال نتائج التصويت لابناء الجالية التونسية في الكويت الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس لضمها الى نتائج الانتخابات العامة الاخرى. واختتم ذويب تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير للكويت التي وفرت كل التسهيلات اللازمة للاقتراع داخل السفارة، مشيدا بجهود رجال الأمن والمرور الذين تواجدوا خارج مقر السفارة ما سهل دخول المقترعين وخروجهم بشكل سلس دون اية مشاكل تذكر.

