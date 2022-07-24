«البلدية»: لجنة لتوحيد بيانات العقارات بالوثائق والمخططات

وطن النهار

أعلنت مدير عام البلدية بالانابة م.ناديه الشريدة عن تشكيل لجنة لتوحيد بيانات العقارات بالوثائق والمخططات المساحية، لافتة الى ان البلدية تعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية من اجل خدمة المواطنين، وتسريع انجاز معاملاتهم ومنها الخاصة في العقارات التي يتطلب انجازها توحيد بياناتها ما بين البلدية وادارة التسجيل العقاري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأفادت الشريدة في تصريح صحافي ان اللجنة برئاسة رئيس قطاع المساحة ومديري عن ادارات تحديد الملكية والتدقيق والمتابعة الهندسية.

بالاضافة الى مشاركين من ادارتي التنظيم والقانونية لبحث البيانات الخاصة بالعقارات وبالوثائق الشرعية والمخططات المساحية عما هو مستغل من ملاك العقارات على ارض الواقع واخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوحيد مستنداتها وبياناتها.

وأشارات الى ان اللجنة ستقوم ايضا ببحث ودراسة الطلبات والشكاوى المقدمة من ملاك العقارات بشأن اختلاف بيانات عقاراتهم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في البلدية وخارجها من اجل ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تصادف التنفيذ.

وبينت ان البلدية تسعى بشكل دائم الى توحيد البيانات والوثائق الخاصة بالعقارات بهدف المحافظة على حقوق ملاكها، والتسهيل عليهم لادارة ممتلكاتهم والتصرف فيها بكل سهولة ويسر.