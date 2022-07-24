«الصيادين»: أبوابنا مفتوحة للعمالة الوطنية

وطن النهار

أعلن رئيس الاتحاد الكويتى لصيادي الاسماك ظاهر الصويان، استعداد الاتحاد باستقبال العمالة الوطنية الراغبين في ممارسة مهنة الصيد الحرفي المستمر، لما يسهم في تعزيز وتوفير الامن الغذائي على مدار العام في مواسم الصيد لأنواع الاسماك المختلفة، لاسيما منها الزبيدي الذي بدأ منتصف الشهر الحالي وتستمر حتى 31 مايو المقبل، فضلا عن بدء موسم صيد الربيان مطلع اغسطس القادم في المياه الاقتصادية الكويتية ومن ثم اول سبتمر في المياه الاقليمية.

وقال الصويان في تصريح صحافي، ان الصيد الحرفي من خلال رخص الصيد المختلفة، اذ ان هناك فرق بين الحداق والصياد الحرفي، حيث ان الصياد الحرفي مطلوب منه العمل طوال مواسم الصيد دعم الامن الغذائي بتزويد السوق المحلي بمصيده من الاسماك والربيان، مؤكدا ان الصيد الحرفي يحتاج لجهود كبيرة وأدوات صيد حرفية خاصة لاعمال الصيد، وذلك بخلاف الهواة من الحداقة.

وعزا الصويان هجوم البعض على توضيحه بشأن مشقة عمليات الصيد وحاجتها الى بذل الجهد لان اقل رحلة صيد تستغرق بالبحر خمسة ايام بالنسبة للنجات الصيد سواء كرف ربيان او العمل بعدة الليخ «الغزل» او القرقور.

وأضاف ان ابواب الاتحاد مفتوحة للعمالة الوطنية بعد التنسيق مع قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة، موضحا انه لا يمانع من قيام اى كويتي يرغب في خوض هذه التجربة والتعايش مع المهنة والدخول الى البحر فى رحلات الصيد، لافتا الى انه مستعد لتوفير كل ما يلزم لخوض تجربة الصيد الاحترافية.

وأكد ان مهنة الصيد لها طبيعة خاصة وتتطلب عملا متواصلا وعلى من يرغب في هذا العمل فلنجات الاتحاد جاهزة، منوها الى ان الاتحاد سيكون سعيدا اذا توفرت عمالة وطنية لمهنة الصيد.

واوضح ان العماله الحرفية هي من تقوم بتجهيز معدات الصيد من شباك لصيد الاسماك وشباك لصيد الربيان وايضا القراقير لصيد الاسماك القاعية، وكل نوعية من الاسماك لها موسم محدد، مشيرا الى مشقة رحلة الصيد من حرارة الجو العاليه بالصيف والرطوبة وتقلبات الرياح والجو البارد والامطار في فصل الشتاء.

وبين ان مهام الصياد ليست سهلة، فهو يطبخ ويمارس عملية رفع شباك الصيد وغسيل الاسماك والربيان ووضع الثلج عليها للمحافظة عليها من التلف وبعد الرحلة الدخول الى النقعه لانزال مصيدهم للسوق وتعبئة الديزل والثلج وتعبئة الماء وشراء المواد الغذائيه وبعدها العودة لدخول البحر مرة اخرى لممارسة عملية الصيد لمدة لا تقل عن خمس ايام اخرى وهكذا حتى نهاية الموسم.

