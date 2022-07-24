وانغ دي: القيادة السياسية الكويتية حكيمة ومحنَّكة

وطن النهار

أشاد مساعد وزير الخارجية الصيني لشؤون غرب آسيا وشمال افريقيا السفير وانغ دي أمس السبت بحكمة وحنكة القيادة السياسية العليا في الكويت واتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.

وقال السفير وانغ دي خلال لقائه سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات للاحتفاء به وتكريمه من القيادة السياسية والحكومة الصينية بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله سفيرا للبلاد في الصين ان بلاده تنظر بنظرة استراتيجية الى علاقاتها مع الكويت ومستعدة دائما لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والاكاديمية. واضاف ان «العلاقات بين البلدين قفزت بخطوات نوعية عملاقة ومتميزة غير مسبوقة وارتقت الى العلاقات الثنائية الاستراتيجية في جميع المجالات». واشار السفير وانغ دي الى ان «التمثيل الدبلوماسي الكويتي في الصين توسع اذ اصبح لها اربع بعثات دبلوماسية تتمثل في ثلاث قنصليات عامة في مدن «شانغهاي» و«كوانزو» و«هونغ كونغ» اضافة الى السفارة في العاصمة الصينية بكين». من جهته اكد السفير حيات اهتمام الكويت البالغ لتطوير علاقات الصداقة مع الصين، معربا عن ثقتها قيادة وحكومة بأن الصين ستحقق انجازات اكبر في المرحلة الراهنة والمقبلة.

