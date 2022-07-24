loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الشمالي: علاقاتنا والصين تسير على خطى ثابتة


افتتح القنصل العام للكويت في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية مشعل الشمالي المقر الجديد لقنصلية الكويت في شنغهاي. وقال الشمالي في بيان لـ«كونا»: ان الافتتاح جاء بفضل الدعم غير المحدود من المسؤولين في وزارة الخارجية بالاضافة الى التسهيلات التي قدمها مكتب الشؤون الخارجية في مدينة شنغهاي. وأشار الى ان ظروف جائحة «كوفيد -19» اخرت انتقال القنصلية العامة الى المقر الجديد «الا انه بفضل الجهود التي بذلها اعضاء القنصلية العامة بالتعاون مع حكومة بلدية مدينة شنغهاي جرى افتتاح مقر البعثة الجديد رغم الظروف الحالية الصعبة التي تعيشها مدينة شنغهاي بسبب تفشي فيروس «كوفيد- 19».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة