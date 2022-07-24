الشمالي: علاقاتنا والصين تسير على خطى ثابتة

وطن النهار

افتتح القنصل العام للكويت في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية مشعل الشمالي المقر الجديد لقنصلية الكويت في شنغهاي. وقال الشمالي في بيان لـ«كونا»: ان الافتتاح جاء بفضل الدعم غير المحدود من المسؤولين في وزارة الخارجية بالاضافة الى التسهيلات التي قدمها مكتب الشؤون الخارجية في مدينة شنغهاي. وأشار الى ان ظروف جائحة «كوفيد -19» اخرت انتقال القنصلية العامة الى المقر الجديد «الا انه بفضل الجهود التي بذلها اعضاء القنصلية العامة بالتعاون مع حكومة بلدية مدينة شنغهاي جرى افتتاح مقر البعثة الجديد رغم الظروف الحالية الصعبة التي تعيشها مدينة شنغهاي بسبب تفشي فيروس «كوفيد- 19».

