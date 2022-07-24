العجمي: إغلاق مناقصة المرحلة الثانية 20 سبتمبر المقبل

وطن النهار

كشف مدير إدارة متابعة العقود والصيانة في قطاع خدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء ورئيس الفريق الفني لاستبدال وتركيب العدادات الذكية المهندس ملوح العجمي ان الوزارة شرعت في مسح ميداني للقطاع الصناعي لتزويدهم بالعدادات الذكية، لافتا الى انطلاق الخطة في منطقة الشعيبة الصناعية وتقسيمها لاجزاء وسوف نقوم باخراج القراءات القديمة للفواتير وادخالها بالعدادات الذكية الجديدة وتحديث البيانات واستبدالها بدءاً من الاسبوع الحالي.

واضاف العجمي في تصريح خاص لـ «النهار» ان هذه المرحلة تعتبر جديدة وهي الرابعه ومخصصة للقطاع الصناعي بعد الاستثماري والتجاري والسكن الخاص ممن قاموا بإيصال تيار كهربائي جديد وبعد توريد المرحلة الثانية من العدادات سوف نستكمل جميع الانشطة المتبقية، موضحا ان عدادات النشاط الصناعي تعتبر مختلفة ومغايرة نظرا لكبر الحجم المستخدم كما انه ذات سعة كبيرة تتجاوز 1500 وتصل الى 2500 امبير ولذلك تحتاج الى اجراءات معينة ومختلفة لعملية الاستبدال.

واعلن العجمي عن الخطة القادمة للعدادات الذكية والتي ستكون المرحلة الثانية من خلال توريد 730 الف عداد عبر مناقصة موجودة بالجهاز المركزي للمناقصات وتم عقد اجتماعات تمهيدية بعد طرح المناقصة والتاريخ المعلن لإغلاقها هو 20 سبتمبر المقبل، وهذه المناقصة سوف تكون لجميع مرافق الدولة من خاص واستثماري وتجاري وصناعي لتغطية كل البلد بعدادات ذكية، مبيناً ان التنسيق يتم مع قطاعات الوزارة المختلفة وخاصة قطاع شبكات التوزيع في تركيب العدادات الذكية من خلال فرق يتم تدريبها فنيا على تركيب تلك العدادات كذلك في السكن الخاص عند حدوث مشكلة في العداد الميكانيكي تتطلب استبداله، أو عند ايصال الجديد للتيار، حيث يتم تركيب عدادات ذكية لتلك البيوت.

وأشار إلى أن «العدادات الذكية» يتم برمجتها على الأحمال المحددة من قبل الوزارة، فإذا زادت تلك الأحمال ينقطع التيار بشكل تلقائي، وهذه من مميزات العدادات الذكية، فمن خلال تلك الميزة يمكن للوزارة أن تعيد توزيع الأحمال مرة أخرى على المناطق التي يرتفع فيها الاستهلاك، مبينا ان تلك الميزة مفيدة للجميع سواء المستهلك او الوزارة والتي تحدد احمال كل بيت ومدى توصيل الاحمال على الكيبلات الموجودة لكي لا يكون هناك عطل يتسبب به منزل ليعم المنطقة بشكل كامل ويجب على كل مستهلك ان يراجع الوزارة ويطلب زيادة لسكنه حتى لا يحدث انقطاع لديه بسبب استخدام سعة اكبر من السعة المخصصة له ويكون التيار الخاص به مناسباً لاحماله واستهلاكه وحتى لا يكون هناك احمال اضافية على محولات معينة ولكي تقوم الوزارة بمعرفة احمالها بالمناطق وتكون العملية واضحة لها.

واكد العجمي ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا في مراقبة اعمال العدادات الذكية من خلال مركز تحكم في صباح السالم نشاهد من خلاله جميع العدادات الذكية الموجودة بالخدمة والوقوف على اي خلل او عطل بشكل مباشر وفوري، مشيرا الى وجود مركز اتصال مباشر على رقم 153 وهو معني بصيانة او اصلاح اي اعطال تواجه مستخدمي العدادات الذكية عبر فرق ميدانية على مدار الساعة.

