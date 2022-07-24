«الصحة» دشَّنت «تشخيص وعلاج السمنة»

وطن النهار

دشنت وزارة الصحة، خدمة جديدة لتشخيص وعلاج مرض السمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك من خلال بوابة عيادات الأمراض المزمنة غير المعدية، والبالغ عددها 87 عيادة موزعة على مختلف المناطق الصحية في الكويت.

وقالت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في الوزارة د. دينا الضبيب، إنه تم عمل سلسلة من الدورات والمحاضرات التدريبية، لأطباء الرعاية الأولية حول طرق التشخيص والعلاج والتركيز على التوعية والتثقيف لمكافحة داء السمنة، وذلك نظرا للارتفاع المتزايد في معدلات مرض السمنة في البلاد.

وأوضحت أنه انطلاقا من حرص الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية، على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمكافحة هذا الداء فقد تم إصدار بروتوكول لتشخيص وعلاج السمنة، في عيادات الأمراض المزمنة وعددها 87 عيادة موزعة على المناطق الصحية الخمس في البلاد.

وأضافت أنه تماشيا مع خطة الوزارة سيتم تقديم خدمة تشخيص وعلاج السمنة عن طريق أطباء عائلة متخصصين في هذا المجال.

وأكدت الضبيب أن الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية أصدرت بروتوكولا خاصا لعلاج السمنة سيطبق في عيادات الأمراض المزمنة غير المعدية.

وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة تشمل الجوانب التوعوية والتثقيفية بالإضافة إلى علاج المرض وفق خطة علاجية معتمدة عالميا. وذكرت أنه لتفعيل دور طبيب العائلة تم عمل دورات تدريب مكثفة لمدة 6 أسابيع لأطباء العائلة بالتعاون مع أطباء الرعاية الثانوية وجمعية السمنة.

