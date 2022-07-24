الفارس: التوظيف في النفط بعد التشكيل الحكومي

مال وأعمال

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن قيام مؤسسة البترول الكويتية بعد التشكيل الحكومي بالاستعجال في إعلانات التوظيف حسب الدرجات التوظيفية المعتمدة بميزانية المؤسسة بعد اعتماد الميزانيات من مجلس الأمة.

وأشار الوزير الفارس في تصريح خاص لـ «النهار» أن مؤسسة البترول قامت بإعلانات توظيف وتم توظيف أكبر عدد ممكن حسب الحاجة والتخصصات.

ورد الوزير على استفسار حول ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلان توظيف لشركة نفط الكويت في الهند بالقول : هذا إعلان قديم يعود لعام 2018.

جدير بالذكر أن القطاع النفطي يعتزم سد الشواغر الوظيفية المتاحة في خطة التوظيف للسنة المالية 2022/2023، من خلال تعيين 600 من حديثي التخرج وذوي الخبرة من حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم.

كما أن القطاع قام بقطع شوط طويل في إعداد الخطط التفصيلية لعملية إعادة الهيكلة لأغلب الانشطة والقطاعات التابعة للمؤسسة بما يحقق الأهداف المرجوة من إعادة الهيكلة، وقد تم وضع خطة زمنية للتنفيذ، تتماشى مع الأولويات وتحافظ على سير عمليات القطاع النفطي بسلاسة.

ومن المتوقع البدء في تنفيذ الخطوات الأولى من خطة إعادة الهيكلة في نهاية 2022 وبداية عام 2023، على ان يتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام 2023.

وفي سياق متصل، لفتت مصادر معنية أن إجراءات التعيين والتوظيف للخريجين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ستنقسم الى مراحل ونسب حسب حجم الشركات وأعداد الكوادر المطلوبة والتخصصات الفنية والإدارية، اما بالتوظيف المباشر في الشركات التابعة لمؤسسة البترول او من خلال التوظيف في القطاع الخاص (شركات المقاولين)، مضيفة أن التوظيف سيكون بنسبة نحو 75% للقطاع النفطي، فيما يستحوذ القطاع النفطي الخاص على نسبة 25% المتبقة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استحواذ شركات: نفط الكويت والبترول الوطنية و‎الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» على نصيب الأسد من أعداد الموظفين والكوادر الوطنية بنسبة تقارب 65%، على ان يتم توزيع الاعداد المتبقية على شركات الكيماويات البترولية وناقلات النفط الكوتيية والشركة الكويتية لنفط الخليج وشركتي «كوفبيك» و«كي بي أي».

