الشريعان: منح الضبطية القضائية لـ 221 موظفاً في «التجارة»

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان قراراً وزارياً يقضي بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين في الوزارة وذلك لضبط الجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين ونص القرار في مادته الثانية على أن يكون للموظفين ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين وتحرير المحاضر اللازمة ويكون لهم حق التفتيش على المحال ودخول الأماكن غير المعدة للسكن لضبط ما يقع من مخالفات ولهم الحق في طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة لأداء مهامهم.

ووفق القرار، بلغ إجمالي من شملهم قرار منح الصفة أو تجديدها 221 موظفاً من موظفيها لمواكبة أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق وبالتالي تتبع الجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المنظمة للأنشطة المستهدفة.

كما أصدر الوزير قراراً يقضي بإضافة أنشطة تجارية مستحدثة تضم البيع بالتجزئة للدواجن المجمدة والمبردة واستيراد المواد الكيماوية.

وأشار القرار في مادته الأولى على «تضاف الأنشطة الواردة بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 560 لسنة 2022 والقرار الاداري رقم 821 لسنة 2022 المشار إليه.

