الحلبي رئيساً لمكتب الاستثمار في لندن

مال وأعمال

عينت «الهيئة العامة للاستثمار»، حسين الحلبي لقيادة مكتبها في لندن، بدلاً من الرئيس السايق الذي تمت إقالته في وقت متأخر من يوم الخميس.

يتولى الحلبي على الفور منصبه في «مكتب الاستثمار الكويتي» (KIO)، الذي يُعرف بمكتب لندن، وعمل الحلبي سابقاً في شركة «سانت مارتينز» (St Martins Property) للاستثمار العقاري، التابعة للهيئة، والتي تتخذ من لندن مقراً لها ويملكها الصندوق الكويتي.

والحلبي الشريك السابق لشركة «ماكنزي آند كو» (McKinsey & Co)، الذي قاد «مكتب الاستثمار الكويتي» منذ 2018

وتأسس «مكتب الاستثمار الكويتي» - مجلس الاستثمار الكويتي سابقاً - في لندن عام 1953، قبل 8 سنوات من استقلال الكويت، ما يجعله أقدم صندوق سيادي في العالم.

ويستثمر «مكتب الاستثمار الكويتي» في الأساس بشكل مباشر، في الشركات المدرجة وأدوات الدخل الثابت، كما يستثمر أيضاً في استثمارات بديلة مثل العقارات والأسهم الخاصة.

وشهد العام الماضي زخماً في استثمارات «مكتب الاستثمار الكويتي»، الذي أسهم في الطرح العام الأول لشركة الأسهم الخاصة «تي بي جي» (TPG Inc) في الولايات المتحدة، وفي 2020، اشترى المكتب من مجموعة «بي إن سي فاينانشيال سيرفيز» حصة إضافية في «بلاك روك».

