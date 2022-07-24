الملياردير الهندي «آداني» يتجاوز «جيتس» ويصبح رابع أثرياء العالم

مال وأعمال

تفوق الملياردير الهندي «جوتام آداني» على «بيل جيتس» ليصبح رابع أغنى شخص على مستوى العالم، وفقًا لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات.

وارتفع صافي ثروة «آداني» -الذي أسس أعماله على التجارة الزراعية والفحم والموانئ ويتنوع سريعًا حاليًا في مجالات الطاقة الخضراء والمطارات ومراكز البيانات ووسائل الإعلام- الخميس إلى 112.5 مليار دولار، وتعتبر ثروته مرتفعة بحوالي 36 مليار دولار منذ بداية العام.

لتتجاوز ثروته نظيرتها للشريك المؤسس لـ «مايكروسوفت» بحوالي 230 مليون دولار، إذ تراجعت ثروته هذا العام مع تسريع وتيرة عطائه الخيري.

يذكر أن «آداني» زاد أيضًا من تبرعاته الخيرية في يونيو بمناسبة عيد ميلاده الستين، إذ تعهد بالتبرع بمبلغ 7.7 مليارات دولار لمجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية.

أما «وارن بافت» الذي تراجع في المرتبة السابعة في التصنيف، فتبرع بأكثر من 35 مليار دولار للأعمال الخيرية منها 3.1 مليارات دولار في يونيو فقط.

