«بيتك» أول بنك يطبق «360T»

مال وأعمال

نجح بيت التمويل الكويتي «بيتك»، كأول بنك في الكويت، في تطبيق حلول 360T لمركزية وتكامل جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية من جميع بنوك المجموعة في الخارج (تركيا، المانيا، السعودية، ماليزيا، والبحرين)، عبر «بيتك» في الكويت. وقال مدير عام خزانة الكويت في «بيتك» أحمد السميط، ان «بيتك» طبق الخدمة الجديدة بالتعاون مع 360T وهي شركة تداول العملات الأجنبية العالمية التابعة لمجموعة بورصة ألمانيا Deutsche B?rse Group.

وأضاف السميط في تصريح صحافي انه من خلال حلول 360T، يمنح «بيتك» العملاء خدمة مميزة تتيح لهم امكانية بيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق الفورية والمتغيرة على مدار 24 ساعة طيلة أيام العمل في الأسبوع، مبينا ان ذلك يمنح العملاء هامش ربحية تنافسي نتيجة الكفاءة في انكشاف «بيتك» على تقلبات اسعار العملات وكذلك عل مخاطر العمليات التشغيلية، بخلاف الهوامش الربحية أثناء العمليات التي ينفذها العملاء خارج ساعات العمل.

وأشار الى أن الخدمة الجديدة التي تضيف لـ»بيتك» ميزة تنافسية، تندرج ضمن اطار استراتيجية التحول الرقمي في «بيتك»، وتجسد ريادته في طرح الحلول المالية الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم. وأوضح السميط أن 360T تدعم جهود «بيتك» في التحول الرقمي عبر تزويده بمجموعة واسعة من الحلول والأدوات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بطريقة ديناميكية وفورية ومركزية، حيث يعتبر «بيتك- الكويت» مزود السيولة الرئيسي للعملات الأجنبية لجميع بنوك المجموعة.