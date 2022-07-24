الملحم: تنفيذ 84 % من إستراتيجية «أسواق المال» قبل عام من انتهائها

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال مؤخراً تقريرها السنوي الحادي عشر عن السنة المالية (2021- 2022)، عرضت فيه لأبرز مهامها المنجزة في مجالات عملها المختلفة. وكان لافتاً أن يخصص التقرير باباً مستقلاً من أبوابه العشرة لموضوع الاستدامة التي أصبحت أولوية قصوى للمجتمعات البشرية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها: بيئياً، صحياً، اجتماعياً، واقتصادياً بطبيعة الحال، فعرض لرؤية الهيئة في مجال الاستدامة، وركائزها المتمثلة بالشمول المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي والحوكمة، كما عرض لمساراتها بدءاً باستدامتها المؤسسية، مروراً باستدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، وانتهاءً بالاستدامة المجتمعية. عرض الأستاذ الدكتور أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة في الكلمة الافتتاحية للتقرير لأبرز جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق رؤيتها في التوصل إلى ريادة في تطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، وأشار إلى تنفيذ 84% من الإستراتيجية الراهنة للهيئة قبل عام من انتهائها، منوهاً إلى أبرز توجهات إستراتيجيتها القادمة للأعوام (2023/2024-2026/2027) التي دخلت طور إعدادها النهائي حالياً، كما نوه الدكتور الملحم إلى مبادرات الهيئة على صعيد الاستدامة، والشمول المالي بمرتكزاته المختلفة لاسيما على صعيد المنتجات المالية المبتكرة والمشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتقنيات المالية بالتزامن مع تبني الهيئة مشروعاً وطنياً للشمول المالي. أما على صعيد الحوكمة والتميز المؤسسي فقد أشار د. الملحم إلى احتلال الهيئة المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة بنسبة 92.2%، وحصول الهيئة على شهادة الأيزو ISO/IE 27001:2013 على صعيد أمن المعلومات.

في إطار آخر، أشار د. الملحم إلى قيام الهيئة - وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشرافية الرقابية- بوضع مؤشرات أداء تشغيلية للرئيسي من أعمالها وخدماتها للمعنيين بها من أفراد وجهات خاضعة لإشرافها، وقيامها بقياس تلك المؤشرات بتحليلها والإعلان عن نتائج تقييمها لعام 2021. بلغة الأرقام، يمكن الإشارة إلى أبرز المهام المنفذة من خلال أرقام محددة، ومنها على سبيل المثال، قيام مجلس المفوضين بعقد 52 اجتماعاً لبحث 394 موضوعاً واتخاذه 427 قراراً بشأنها، أما بالنسبة للخطة الإستراتيجية فتشير الأرقام ذات الصلة بها إلى انقضاء 80% من أجلها الزمني وتنفيذ 84% من مشاريعها وأعمالها التطويرية (اكتمال 8 مشاريع من أصل 18 مشروعاً و118 عملاً تطويرياً من أصل 159). أما في المجال القانوني، فتشير الأرقام إلى إبداء الرأي القانوني بـ (1145) موضوعاً، وتسجيل 172قضية والتحقيق في 212 مخالفة. في الجانب التنظيمي، تشير الاحصائيات إلى 77 شخصاً مرخصاً له و237 نشاطاً مرخصاً به، وإصدار 113 قراراً وتعميماً ذا صلة بأنشطة التراخيص والبت في 1452 طلباً خاصاً بالوظائف والمناصب واجبة التسجيل. أما البيانات المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي، فتشير إلى 62 نظاماَ بإجمالي رأس مال يعادل 2,056,936 ألف دينار، وبصافي أصول يعادل 2,600,394 ألف دينار على صعيد تمويل الشركات، تشير الاحصائيات إلى منح 36 موافقة لزيادة رأس المال و8 موافقات لخفض رأس المال و24 موافقة لنشرة اكتتاب، و142موافقة خاصة بتجديد حق التعامل بأسهم الخزينة، ومنح 10موافقات خاصة بإصدارات أدوات دين تنوعت بين سندات وصكوك تجاوزت قيمتها الخمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار.

في المجال الرقابي، تشير البيانات إلى تنفيذ 300 مهمة ذات صلة بالتفتيش الميداني، والقيام بدراسة 525 بياناً مالياً وتقريراً، إضافة إلى عرض البيانات الإحصائية والمالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من شركات مدرجة، وشركات الاستثمار المرخص لها، وشركات الوساطة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. في باب الرؤى والتطلعات المستقبلية، عرض التقرير لأبرز توجهات الهيئة المستقبلية سواءً ما اندرج منها في إطار تحقيق الرؤية التنموية (الكويت 2035)، أو في برامج عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي، أو تلك التي تستهدف الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بمهام الهيئة المختلفة التشريعية والتنظيمية، والرقابية، والتوعوية، وسواها.

