«الخليج للتأمين» تدشن برنامج «عافية 3» 16 سبتمبر المقبل

مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين (GIG) عن البدء بتوزيع بطاقات التأمين الصحي (عافية) على المواطنين المتقاعدين بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال 44 مركزاً صحياً تابعاً للوزارة موزعة على جميع محافظات دولة الكويت. وذكر نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الخليج للتأمين في الكويت علي الهندال انه اعتباراً من يوم الأحد القادم 24 يوليو، بإمكان المتقاعدين المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن يشملهم قانون التأمين الصحي التوجه لأقرب نقطة توزيع في المراكز الصحية المعلن عنها للحصول على بطاقة عافية الجديدة، وهو موعد الانطلاق الرسمي لتوزيع البطاقات الجديدة. ولفت إلى إمكانية معرفة مواقع نقاط التوزيع من خلال تطبيق الهاتف المحمول GIG Health المتوفر على أنظمة الهواتف الذكية. وأوضح الهندال أن بطاقة عافية الحالية ينتهي العمل بها اعتبارا من تاريخ 16 سبتمبر القادم، وانه يتوجب على المتقاعدين المشمولين بالتأمين إصدار بطاقة عافية الجديدة لضمان استمرارية التغطية التأمينية وخدمة صرف أدوية الأمراض المزمنة. وأشار إلى أنه طبقا لشروط العقد المبرم مع وزارة الصحة، فإنه يتوجب إبراز البطاقة المدنية الأصلية مع ضرورة حضور المتقاعد شخصيا أو وجود توكيل رسمي ساري المفعول لدى الشخص المفوض بالتسلم نيابة عن المتقاعد كشرط لتسلم بطاقة عافية الجديدة.