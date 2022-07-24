البحر: حققنا أعلى أرباح فصلية في تاريخ المجموعة خلال الربع الثاني

مال وأعمال

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن البنك سجل أداء قويا خلال النصف الأول من العام 2022 ونجح في تحقيق أعلى أرباح فصلية في تاريخ المجموعة خلال الربع الثاني من العام». وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية على أن البنك واصل الاستفادة من اتجاهات النمو الجيدة في مصادر الإيرادات عبر التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية بالإضافة إلى انعكاس نهج المخصصات الحصيف وخاصة أثناء الوباء بشكل إيجابي على ربحية البنك حيث ساعد ذلك على انخفاض تكلفة المخاطر. وأشارت البحر إلى أن استراتيجية البنك تواصل التركيز على زيادة الإيرادات والربحية حيث ترتكز إلى التنويع وخلق قيمة مضافة وطويلة الأجل للمساهمين، موضحة أن أولويات البنك تتمثل دائما في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها أن تضع البنك في مكانة تمكنه من الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية.

وعلى صعيد إيرادات الفوائد، أكدت البحر على أن استراتيجية الوطني لإدارة تكاليف التمويل ستستمر في دفع زخم نمو الإيرادات في المستقبل. وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، أن البنك أصبح في السنوات الأخيرة أكثر نشاطا في أسواق رأس المال وأصدر بنجاح سندات كبيرة وبمعدلات جذابة للغاية وهو الامر الذي سمح بمزيد من التنوع والاستقرار في قاعدة تمويل البنك.

وأشارت إلى أن البنك ركز في السنوات الأخيرة على زيادة ودائع التجزئة وهو ما منح البنك ميزة خلال الجائحة حيث سجل زيادة كبيرة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يضع المجموعة في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة. وحول تأثيرات التضخم على البيئة التشغيلية المحلية، أكدت البحر على أن معدلات التضخم وبالمقارنة مع بقية دول العالم ليست في مستويات مرتفعة للغاية حيث يأتي التضخم محليا مدفوع بالارتفاع في قطاعات العقارات والأغذية، موضحة أن برامج الدعوم للمواطنين لابد أن تؤخذ في الحسبان عند احتساب أثر التضخم.

علامات الانتعاش

وأشارت إلى أن الاقتصاد الكويتي يُظهر علامات قوية على الانتعاش بعد مرحلة الجائحة، هذا بالإضافة إلى تحسن معنويات الأعمال في الأرباع الأخيرة وذلك على الرغم من وجود المزيد من المخاوف على المستوى العالمي بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية نتيجة لتزايد التوترات الجيوسياسية والتضخم المرتفع وعوامل اقتصادية أخرى.

محفز النمو

وأضافت أنه من المتوقع أن نشهد انتعاش أنشطة طرح واسناد المشاريع خلال العام 2022. حيث تشير التقديرات إلى وصول قيمة المشاريع قيد الاعداد لنحو 3.0 مليارات دينار هذا العام، لذلك نتطلع إلى إعادة إحياء الزخم لهذا السوق.

