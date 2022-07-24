الاستهلاك العالمي للطاقة سجّل أكبر قفزة منذ 50 عاماً

مال وأعمال

أظهر أحدث تقرير صادر عن شركة بريتيش بتروليوم العالمية، أن الطلب على الطاقة سجل ارتفاعا تاريخيا خلال الفترة الماضية، يعد الأعلى منذ أكثر من 50 عاما. وبحسب الاستعراض الإحصائي الصادر عن «بريتيش بتروليوم» والذي يغطي بيانات الطاقة حتى عام 2021، ويُعتبر مصدر بيانات أساسيا للعديد من الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، فقد سجل استهلاك الطاقة العالمية الأولية زيادة بنسبة 5.5 %، وهو أسرع نمو منذ بداية سبعينيات القرن الماضي. وقال تقرير نشره موقع «أويل برايس» العالمي، واطلعت عليه «العربية.نت»، إن «تأثير جائحة كورونا لا يزال يهيمن على إحصاءات استخدام واستهلاك الطاقة، حيث انخفض استهلاك الطاقة والإنتاج بشكل كبير في عام 2020، لكن منذ ذلك الحين انتعش الطلب». وأشار إلى أن مشكلات سلاسل التوريد أثرت على قدرة منتجي الطاقة على الاستجابة، وكانت النتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب الإحصاء الصادر عن «بريتيش بيروليوم»، فقد سجل الاستهلاك العالمي الأساسي للطاقة نموا بنسبة 5.5 % العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. ويمثل هذا أسرع نمو في استهلاك الطاقة منذ أوائل السبعينيات، وهو انعكاس للطلب العالمي القوي الذي ارتد من انخفاض استهلاك الطاقة في العام 2020 بسبب الجائحة. وانتعشت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من مستويات عام 2020، حيث نمت بنسبة 5.9 % في عام 2021.