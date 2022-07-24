«وربة»  كشف عن  الفائزين في سحب «السنبلة  الكبير»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة - أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن الربع الثاني للعام الجاري، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 360FM.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توجت فيصل مطلق الحميدي العازمي بالجائزة الكبرى والبالغة 250,000 د.ك،

وبالنسبة لبقية السحوبات فقد توج بها 10 فائزين لكل فائز مبلغ 1,000 د.ك بإجمالي 10,000 د.ك وهم التالية أسماؤهم: مشاعل فهيد فريج الهاجري، عادل أحمد محمد جمعة، محمد خليفة الدرعاوي، عايض عبد الله خلف الحربي، لولوة علي حسين الأنبعي، الشيخ/ فهد أحمد محمد الصباح،

فيصل عبد الله الشعيب، أحمد عبد الكريم الياقوت، مانع جديع محمد العجمي، عبد العزيز عايد شديد العنزي. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين في الجائزة، حيث حصل الفائز الأول على مبلغ 1,000 د.ك وهو رحمة عايض زايد العجمي، بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ 500 د.ك

وهي زينب فيصل أحمد خلف، بينما حصل الفائزين من الثالث حتى السابع على 100 لكل منهم،

وهم: حنين قتيبة عادل سبتي، والريم وليد بدر الكندري،

وجابر علي جابر المري، وعبد العزيز محمد الديهان، وزينة بدر عبد الله العباد.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول حملة السنبلة عام 2022، يواصل بنك وربة بتتويج 10 رابحين بمبلغ 1,000 د.ك لكل فائز أسبوعياً. وعن السحوبات الكبرى فسيكون هناك سحب ربع سنوي على مبلغ 250,000 د.ك بمعدل 4 سحوبات خلال العام، حيث توج الرابحين في السحب الأول والسحب الثاني الحالي، وعن السحب الثالث فسيكون في أكتوبر، أما السحب الرابع والأخير فسيكون في يناير 2023م.

وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الاسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهرين كاملين للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

