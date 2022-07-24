أيسلندا أرض الجليد.. والبراكين

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قمم وأنهار جليدية وينابيع مياه حارة متدفقة وفوهات بركانية تتصاعد منها الأبخرة وبراكين وأنهار بمياه منهمرة وثائرة وشلالات مياه ساحرة ومجموعات فاتنة من طيور البفن وأبو موس البحرية وحيتان تثب مرحا قبالة الساحل؛ فكل هذا يمثل مظهرا تقليديا من مظاهر الحياة اليومية العادية الرائعة في أيسلندا. وقد أسهمت العجائب الجيولوجية العديدة والمبهرة التي يتمتع بها هذا البلد في ازدهاره سياحيا، حيث يحرص معظم الزائرين له للمرة الأولى على القيادة بالسيارة في «طريق الدائرة الذهبية» عبر الجنوب الغربي. وتعرف أيسلندا بأرض «النار والجليد»؛ فهي دولة ذات تناقضات حادة. مكان توجد فيه البقع الساخنة النشطة بركانيا والأنهار الجليدية الهائلة والتي يمكن العثور عليها جنبا إلى جنب. حيث تقابل فصول الشتاء القاتمة «شمس منتصف الليل» في الصيف.

ومع كل هذا، فإن العاصمة ريكيافيك النابضة بالحياة تزخر هي الأخرى بالكثير من معالم الجذب التي أبدعها الإنسان، والتي من بينها كنيسة «هاليريمسكيركيا» المهيبة والمشهد الموسيقي الرائع الذي لا يتوقف، كما تعد الحمامات الحرارية الأرضية عامل جذب رئيس، مثل حمام «بلو لاجون» الثري بالمعادن.

تعتبر ايسلندا من الدول الجزرية الأوروبية وهي من اغلى الدول في العالم، وتقع تحديدا بين المحيطين المتجمد الشمالي والشمال الأطلسي،وتعد اشهر الصيف وبالتحديد شهر يوليو من افضل الاوقات لزيارة ايسلندا التى تعد من الدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 320 ألف نسمة، وهناك عدة أسباب لوجود كثافة سكانية قليلة منها برودة الدولة على مدار العام، ولأنها دولة حديثة نسبيا أصبحت مأهولة فقط في القرن التاسع عندما سكنها الفايكنغ القادمون من النرويج. وهي دولة مميزة بحق إذ إنه على الرغم من برودتها فهناك العديد من الأشياء التي تجعلها تستحق الزيارة منها مظاهرها الطبيعية المذهلة، منها أضواء الشفق القطبي المذهلة التي تظهر في أوقات محددة في العام وتبهر جميع من ينظر إليها. وفي الاونة الاخيرة اصبحت دولة ايسلندا الصغيرة، احد افضل الوجهات السياحية في العالم، وذلك بفضل العدد الكبير من الاشياء التي تقدمها الى السياح، وخاصة المناظر الطبيعية الخلابة والتي لا يمكن رؤيتها في اي مكان اخر في العالم.

اما عن افضل 10 أماكن سياحية في ايسلندا هي:

1 - مشاهدة الحيتان، ريكيافيك

مشاهدة الحيتان في عاصمة البلاد ريكيافيك تعد من اشهر الانشطة التي يقوم بها السياح في ايسلندا، فهي تقدم تجربة لا تنسى للسياح بمشاهدة الحيان تسبح في منتصف النهار، وبحسب منظمي الرحلات السياحية، فان فرصة رؤية هذه المخلوقات في كل رحلة تقدر من 80 الى 95 في المئة، اي انها فرصة جيدة للغاية وتستحق المجازفة.

2- بلو لاجون، جريندافيك

على بعد حوالي 40 دقيقة من مدينة ريكيافيك، تقع منتجعات بلو لاجون الصحية، والتي تعد من اشهر الوجهات السياحية في البلاد، هذا المكان يسمح للزوار بتجربة الاستحمام في المياه الزرقاء من الينابيع الساخنة تحت الأرض، والتي تقدر درجة حرارتها من 37 إلى 39 درجة مؤوية.

3 - الفوارة الحارة

هي عبارةٌ عن نبْعِ ماٍر يدفعُ الماءَ الساخن نحو الاعلى، وفي ايسلندا يمكن مشاهدة هذه الفوارة في منطقة تبعد حوالي 50 دقيقة بالسيارة عن العاصمة، على ضفة نهر فيتا، وهي موطن لفوارة تقفذ الماء لمسافة تقدر بحوالي 30 مترا في السماء، كاحد اقوى الفوارات الحارة في العالم.

4 - الأنوار الشمالية

ايسلندا تعد من اكثر دول العالم قربا للقطب الشمالي، ومن الطبيعي جدا ان تكون واحدة من افضل الدول في العالم لمشاهدة الانوار الشمالية، ومن افضل هذه الاماكن في البلاد، هي منطقة مخصصة لهذا الغرض تقع في الريف بالقرب من عاصمة البلاد.

5 - حديقة لاندمانالاوغار الوطنية

في جنوب أيسلندا على بعد 180 كم من عاصمة البلاد ريكيافيك، تتواجد حديقة لاندمانالاوغار الوطنية، وهي واحدة من اكثر الوجهات السياحية شعبية في البلاد، فهي موطن لمجموعة من المعالم السياحية، منها الجبال العالية والبراكين وغيرها.

6 - بركان مايلفيل

مايلفيل هو بركان يقع في جنوب دولة ايسلندا، على ارتفاع يقدر بنحو 200 متر، وهو بركان مخروطي ذو شكل جذاب للغاية، يفتح المنتزه الذي يتواجد فيه ابوابه امام السياح في فصل الصيف فقط، وذلك لاسباب تتعلق بالسلامة، هذا المكان يتمتع بجمال ساحر وخاصة شكل البركان الذي تغطيه الخضرة، ويحيطه السواد من كل مكان.

7 - حديقة فاتناكول الوطنية

حديقة فاتناكول الوطنية هي حديقة وطنية، تضم مجموعة من الكهوف الجليدية الرائعة، والتي تجذب العديد من المغامرين من جميع أنحاء العالم، هذه الحديقة تضم احد اجمل الكهوف في العالم، وهو كهف ستافتفال الجليدي.

8 - شلالات ديتيفوس

هي شلالات تعد من الاجمل في دولة ايسلندا، هذه الشلالات تقع على ارتفاع 45 مترا، وعرضها حوالي 100 متر، ويقال إنه أقوى شلال في أوروبا لكنه امر غير مؤكد، لكن ما هو مؤكد انه واحد من اجمل الشلالات في العالم.

9 - جبل كيركوفيل

جبل كيركوفيل هو احد اهم المعالم الطبيعية في البلاد، هذا الجبل يقع في غروندارفيوردور، وهي قرية صيد صغيرة على الساحل الشمالي، تقع في مضيق خلاب تحيطه الجبال، وخاصة جبل كيركوفيل الذي يمكن وصفه باحد اجمل الجبال في اوروبا.

10 - جوكالسارلون لاجون

يقع على حافة منتزه فاتناجوكول الوطني بحيرة جليدية جميلة وتعد من أهم مظاهر السياحة في ايسلندا. تأتي مياهها من ذوبان الأنهار الجليدية، وتتزايد البحيرة بشكل أكبر كل عام. في الواقع، نما حجم تلك البحيرة أربعة أضعاف منذ السبعينيات.

إنها واحدة من أعمق البحيرات في أيسلندا، إن لم تكن أعمقها، وهي مليئة بالجبال الجليدية التي تم استخراجها من النهر الجليدي. البحيرة والمنطقة المحيطة بها جميلة جدا وسريالية جدا لدرجة أنها غالبا ما تم استخدامها في أفلام مثل «مت في يوم آخر» و«تومب رايدر».

11 - شاطئ رينيسفجارا

هذا هو الشاطئ الأسود في أيسلندا. فبرماله السوداء الحبرية وأعمدة البازلت الوعرة والأمواج المتلاطمة الكبيرة، يمكن أن يظهر في بعض الأحيان بشكل شبه عالمي. يقع هذا الشاطئ الرائع، الذي يعد أيضا موطنا لطيور البفن الكوميدية، بالقرب من قرية فيك على الساحل الجنوبي لأيسلندا.

ليس من المستغرب أن يكون المظهر الغريب لهذا الشاطئ مصدر إلهام لقصة واحدة على الأقل. وفقا للأسطورة المحلية، تشكلت أكوام البحر البازلتية التي يمكن رؤيتها في المحيط عندما حاول اثنان من المتصيدين جر سفينة ذات ثلاثة صواري إلى الشاطئ أثناء الليل. لكنهم لم ينجحوا، وعندما أشرقت الشمس، حول ضوء النهار المتصيدين إلى حجر.

