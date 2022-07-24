العرب والديموقراطية.. الاقتصاد والاستقرار «أولويتان دائمتان»

عربيات ودوليات

فقد العرب ثقتهم بالديموقراطية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لدراسة مسحية واسعة جديدة. وأجرت شبكة الباروميتر العربي مقابلات مع ما يقرب من 23 ألف شخص في تسع دول والأراضي الفلسطينية لصالح بي بي سي نيوز عربي.

ووافق معظم المشاركين على القول بأن الاقتصاد ضعيف في ظل الديموقراطية. وجاءت النتائج بعد مرور ما يزيد قليلا عن عقد عما يسمى باحتجاجات الربيع العربي التي دعت إلى التغيير الديموقراطي.

وبعد أقل من عامين على الاحتجاجات، بقيت دولة واحدة فقط من تلك البلدان، تونس، دولة ديموقراطية، لكن مسودة الدستور الاخيرة قد تدفع بالبلاد نحو الحكم الفردي إذا تمت الموافقة عليها. يقول مايكل روبينز، مدير الباروميتر العربي، وهي شبكة بحثية مقرها جامعة برينستون عملت مع الجامعات ومؤسسات استطلاعات الرأي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإجراء المسح بين أواخر عام 2021 وربيع 2022، إنه كان هناك تحول إقليمي في وجهات النظر حول الديموقراطية منذ المسح الأخير في 2018/19.

وقال روبينز: هناك إدراك متزايد بأن الديموقراطية ليست شكلا مثاليا للحكومة، ولن تصلح كل شيء. وأضاف ما نراه في جميع أنحاء المنطقة هو أن الناس يعانون من الجوع، بحاجة إلى الخبز، ومحبطون من الأنظمة التي لديهم. وفي معظم البلدان التي شملها الاستطلاع، يتفق أكثر من نصف المشاركين، في المتوسط، مع القول بأن الاقتصاد ضعيف في ظل نظام ديموقراطي.

سياسات فاعلة

وفي كل دولة شملها الاستطلاع، قال أكثر من النصف إنهم إما يوافقون أو يوافقون بشدة على أنهم مهتمون أكثر بفاعلية سياسات حكومتهم أكثر من اهتمامهم بنوع الحكومة. وفقا لمؤشر إي آي يو (EIU) للديموقراطية، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأدنى مرتبة من بين جميع المناطق التي يغطيها المؤشر وتُصنف إسرائيل على أنها ديموقراطية معيبة، وتصنف تونس والمغرب على أنهما أنظمة هجينة.

وفي سبع دول والأراضي الفلسطينية، يوافق أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الباروميتر العربي على القول بأن بلادهم بحاجة إلى زعيم يمكنه تعديل القواعد إذا لزم الأمر لإنجاز الأمور. وفقط في المغرب وافق أقل من النصف على هذا الرأي. وهناك أيضا نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعارضون هذا الرأي في الأراضي الفلسطينية والأردن والسودان.

وفي تونس، وافق ثمانية من كل 10 أشخاص ممن شملهم الاستطلاع على هذا الرأي، حيث قال تسعة من كل 10 إنهم يؤيدون قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة الحكومة وتعليق البرلمان في يوليو 2021، وهو ما ندد به خصومه باعتباره انقلابا لكنه قال إنه ضروري لإصلاح قرار النظام السياسي الفاسد.

ديموقراطية هجينة

وكانت تونس الدولة الوحيدة التي تمكنت من تشكيل حكومة ديموقراطية دائمة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011. ومع ذلك، يبدو أن تونس تعود إلى الحكم الفردي في عهد الرئيس سعيد. ووفقا لمؤشر الديموقراطية EIU لعام 2021 تراجعت البلاد 21 مرتبة في الترتيب وأعيد تصنيفها على أنها نظام هجين بدلا من ديموقراطية معيبة.

وأُجري الاستطلاع في تونس بين أكتوبر ونوفمبر 2021. ومنذ ذلك الحين اندلعت احتجاجات ضد الرئيس، حيث شدد قبضته على السلطة من خلال حل البرلمان والسيطرة على مفوضية الانتخابات والمضي قدما في إجراء استفتاء على دستور جديد يقول كثيرون إنه سيعزز سلطته. في غضون ذلك، غرق اقتصاد البلاد في أزمة أعمق.

وتقول أماني جمال المؤسس المشارك للباروميتر العربي وعميد مدرسة برينستون للشؤون العامة والدولية الآن، للأسف، بالنسبة لتونس، يعود الأمر إلى الاستبداد، أو ما نسميه التراجع الديموقراطي، وهو اتجاه في جميع أنحاء العالم اليوم. وأضافت أعتقد أن أحد الدوافع الرئيسة ليس الالتزام بالاستبداد أو الثقافة السياسية الاستبدادية، إنه حقا الاعتقاد الآن بأن الديموقراطية قد فشلت اقتصاديا في تونس.

ويُنظر إلى الوضع الاقتصادي على أنه التحدي الأكثر إلحاحا لسبع دول والأراضي الفلسطينية، قبل الفساد وعدم الاستقرار وانتشار كوفيد 19.

الأمن الغذائي

وفي دولتين فقط لا يُنظر إلى الوضع الاقتصادي على أنه القضية الأكثر أهمية، وهما العراق، حيث يعد الفساد القضية الأهم، وفي ليبيا التي مزقتها الحرب، حيث يوجد عدم الاستقرار.

ويتفق واحد على الأقل من كل ثلاثة أشخاص في كل دولة شملها الاستطلاع مع العبارة القائلة بأن الطعام نفد خلال العام الماضي قبل أن يكون لديهم الأموال الكافية لشراء المزيد.

وكان الكفاح من أجل الحصول على طعام على المائدة أمرا محسوسا بشدة في مصر وموريتانيا حيث قال اثنان من كل ثلاثة أشخاص إن ذلك يحدث أحيانا أو كثيرا.

وأُجري الاستطلاع في معظمه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة، لاسيما في مصر وليبيا وتونس، التي تعتمد بشدة على صادرات القمح الروسية والأوكرانية. وكان المشاركون في الاستطلاع الذين أفادوا بأنهم غير قادرين على شراء المزيد من الطعام عند نفاده أقل دعما للديموقراطية في عدد من البلدان التي شملها الاستطلاع، لا سيما في السودان وموريتانيا والمغرب.

وتبدو الآفاق الاقتصادية قاتمة في جميع أنحاء المنطقة، مع نسبة أقل من نصف المستطلعة آراؤهم على استعداد لوصف الوضع الاقتصادي في بلدهم بأنه جيد.

ويحتل لبنان المرتبة الأدنى من بين جميع الدول التي شملها الاستطلاع، حيث قال أقل من 1% من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع إن الوضع الاقتصادي الحالي جيد. ووصف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية بأنها من أشد الأزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وبشكل عام، لا يتوقع معظم الناس أن يتحسن الوضع الاقتصادي في بلادهم في السنوات القليلة المقبلة.

لكن هناك بعض التفاؤل. وفي ستة بلدان، قال أكثر من ثلث المواطنين الذين شملهم الاستطلاع إن الوضع سيكون أفضل أو أفضل إلى حد ما في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

وعلى الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي تجتاح تونس حاليا، إلا أن المشاركين فيها هم الأكثر تفاؤلا بالمستقبل، حيث قال 61% إن الأمور ستكون أفضل أو أفضل إلى حد ما في غضون سنوات قليلة.

النموذج الصيني

ويقول الدكتور روبينز من إن المستقبل غير مؤكد وقد يتطلع المواطنون في المنطقة إلى أنظمة سياسية بديلة، مثل النموذج الصيني، نظام الحزب الواحد الاستبدادي، الذي يقول إنه أخرج عددا كبيرا من الناس من الفقر في السنوات الأربعين الماضية. وأضاف هذا النوع من التنمية الاقتصادية السريعة هو ما يبحث عنه الكثير من الناس.

وأجرت الاستطلاع مؤسسة الباروميتر العربي البحثية. وشمل مقابلات مع 22.765 شخصا وجها لوجه في تسع دول والأراضي الفلسطينية. والباروميتر العربي هو شبكة بحثية مقرها جامعة برينستون، وأجرت استطلاعات كهذه منذ عام 2006. وأجرى باحثون المقابلات التي استمرت 45 دقيقة على الكمبيوتر اللوحي مع مشاركين في أماكن خاصة.

وتعنى الدراسة برأي العالم العربي، لذا فهي لاتشمل إيران أو إسرائيل أو تركيا، وإن كانت تشمل الأراضي الفلسطينية. وتم تضمين معظم دول المنطقة ولم يتم إدراج سوريا بسبب صعوبة الوصول إليها. ولأسباب قانونية وثقافية، طلبت بعض الدول إسقاط بعض الأسئلة.

