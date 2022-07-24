بلقيس أشعلت حفل موسم «الجيمرز» بالرياض

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أحيت النجمة بلقيس حفلا غنائيا ضخما ضمن حفلات موسم الجيمرز بالرياض، حيث شهد وجودا جماهيريا وصف بالكبير، من جمهورها بالسعودية والوطن العربي وهو الحضور الأكبر جماهيريا في موسم الجيمرز وقد كانت أصداء وأجواء أكثر من رائعة تفاعل معها الجمهور السعودي حيث حظي حفلها بحضور تجاوز 16 ألف متفرج لتكسر بلقيس الأرقام القياسية في حفل الرياض. واستطاعت بلقيس أن تشعل حماس الجمهور منذ صعودها على المسرح من خلال مشاركتهم لها بالغناء في أكثر من أغنية؛ حيث بدأت بلقيس فقرات الحفل بتقديم أغنية انتهى التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ثم قدمت على مدار أكثر من ساعة باقة من أجمل أغانيها من بينها أغنيات ألبومها الأخير حالة جديدة وعدد من أغنياتها القديمة التي اشتهرت بها مثل زي هوى ودقوا خبيتي لتختتم الحفل بأغنية فوق هام السحب.

يشار إلى أن بلقيس كانت أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في مصر ضمن احتفالات ليالي عيد الأضحى، وذلك ضمن خريطة حفلاتها في مصر وعدد من الدول العربية خلال موسم الصيف. فيما تستعد أيضا خلال الفترة القادمة للإعلان عن مشروعاتها الغنائية الجديدة التي تضع لمساتها النهائية عليها.

على الجانب الآخر، كان آخر أعمال بلقيس الغنائية أهل العشق التي شاركها الغناء فيها كاظم الساهر، بجانب إصدارها ثاني أغانيها باللهجة المصرية ونتدلع في بداية موسم الصيف التي حققت رواجا عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب.

