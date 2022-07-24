«نقابة الفنانين» تستثمر عطلة الصيف لإقامة ورش مسرحية متخصصة

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يواصل مجلس إدارة نقابة الفنانين والاعلاميين في الكويت برئاسة د. نبيل الفيلكاوي نشاطه في فصل الصيف بتخصيص ورش تدريبية وفنية مجانية او برسوم رمزية في متناول الجميع لعشاق خشبة المسرح من مختلف الاعمار وذلك للاستفادة منها في هذه العطلة الصيفية الطويلة.

ويتصدى لتقديم هذه الورش بعض الاساتذة والدكاترة في مجالات المسرح بالاضافة الى الاستعانة ببعض الخريجين من طلبة وطالبات المعهد العالي للفنون المسرحية المميزين وذلك تشجيعا ودعما لهم من قبل مجلس ادارة النقابة.

وكشفت ادارة النقابة عن الجدول الخاص بالورش لقطاع المسرح والتي ستقام في مقر نقابة الفنانين في منطقة شرق وستستمر طوال شهر اغسطس والورش هي ورشة اساسيات الديكور المسرحي يحاضر فيها د. خلود الرشيدي ود. عنبر وليد ومدتها 4 ايام من 1 أغسطس وحتى 4 من الشهر نفسه والفئة العمرية المسموح لها بالمشاركة في هذه الورشة 18 عاما ومافوق ورسومها 40 ديناراً.

اما الورشة الثانية هي فن التمثيل وتحاضر فيها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية هيا السعيد وهي ورشة مجانية ومحتواها تمارين الخيال والتركيز ولغة الجسد والتعبير الحركي وتقام لمدة 3 ايام خلال الفترة من 7 الى 9 اغسطس في مقر النقابة. والورشة الثالثة هي ورشة كتابة النص المسرحي تحاضر فيها المؤلفة الشابة فجر صباح ورسومها 25 ديناراً وتقام خلال الفترة من 13 الى 15 اغسطس، بينما الورشة الرابعة مجانية وهي ورشة المسرح المدرسي يحاضر فيها المتخصص بالمسرح مصعب السالم وهي موجهة لجميع المهتمين بمجال المسرح وتقام خلال الفترة من 20 الى 23 اغسطس.

