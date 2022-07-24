دينا الشربيني تكشف أسرار الحب في حياتها

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أثارت الفنانة دينا الشربيني حالة من الجدل الشديد، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد كشفها أسرارا جديدة عن حياتها الشخصية والعاطفية، وعلاقتها مع عمرو دياب دون الإشارة إليه بشكل مباشر.

حيث هاجمها البعض بسبب جرأتها في الحديث عن بعض الأمور التي تخص حياتها الشخصية، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر تريند تويتر مباشرة بعد هذا الكلام.

وقالت الشربيني في مقابلة مع برنامج ABtalks على يوتيوب: أخاف من الوحدة والموت، الوحدة أكثر إحساس يخيفني ولا أحبه، ولا أريد أن أعيش لوحدي حينما أتقدم في العمر، وأكيد هيكون نفسي في أحد يراعيني، وحينما أري إنساناً كبيراً في العمر لا أتمنى أن أكون مثله ولا يوجد أحد يتمنى يكون كده.

وأنا حزنت كثيرا علي رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، وكان نفسي أقول له بحبك قبل أن يموت لست أنا فقط ولكن أكثر من شخص، خصوصا وأن هيثم عاش بمفرده وشعر بإحساس الوحدة، وكان يحتاج إلى أشخاص يعبرون له عن حبهم الكبير له.

وأضافت إنها وقعت في الحب مرتين فقط في حياتها، وتحاول التعلم من أخطائها من علاقاتها، مشيرة إلى أن هناك لحظات لا تستطيع نسيانها في علاقاتها لأنها كانت لحظات جميلة وصادقة، وأكدت أن ميزات الحب الذي تفضله هو الحنان والأمان والثقة.

كما قالت إنها واجهت اتهامات من البعض بخطفه من زوجته، وواجهت ضغوطا من المقربين منها من أجل الرد على هذه الشائعات، ولكنها كانت ترفض لأنها لم تفعل شيئا خاطئا، مشيرة إلى أن الحديث عن ذلك هو حديث عن حياة آخرين.

وكشفت أنها ظلت تعاني من هذه الشائعة لمدة عامين، ولكن الحقيقة أنه كان منفصلا عن زوجته منذ سنوات قبل علاقتهما، مؤكدة أنها على علاقة صداقة مع الطرف الآخر في القصة.

وأضافت دينا الشربيني أن الجميع عرف الحقيقة بعد انتهاء علاقتها العاطفية الأخيرة، ومازالت علاقتها مستمرة مع السيدة التي اتهمت أنها خطفت زوجها، وكانت تضحك معها على هذه الشائعات، مشيرة إلى أن البعض كرهها بسبب هذا الأمر، ولكنها ترفض التعليق أو التوضيح لأنها تريد التركيز في حياتها، وكذلك لأنها لا تريد أن تتدخل في الحياة الشخصية للآخرين.

يذكر أن الثنائي ارتبط بعلاقة حيرت الجميع طيلة السنوات الماضية، البعض تحدث عن ارتباط، والبعض الآخر تحدث عن زواج دون الوقوف على حقيقة الأمر، إلا أن دينا الشربيني خرجت في أبريل الماضي لتكشف عن انفصالها عن الهضبة عمرو دياب.

وكانت دينا قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل المشوار مع الفنان محمد رمضان، والذي كتبه محمد فريد وأخرجه محمد يس، وشاركها بطولته أحمد صفوت وندى موسى ومحمود الليثي وآخرون.

