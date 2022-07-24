فنان العرب أحيا حفلة دار الأوبرا الفرنسية

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احيا فنان العرب محمد عبده حفلة في دار الأوبرا الفرنسية وقد شهدت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور الذي حضر الحفل واستمر في التصفيق المتواصل له، بينما حرص النجم الكبير على رد التحية، فنان العرب أبدع في تقديم إنشودة المطر إحدى الأعمال الغنائية الشهيرة له التي فضل أن يفتتح بها حفله في باريس، كما قدم أيضا أغنية شبيه الريح التي انتظر الجمهور غناءه لها على المسرح نظرا للشعبية الكبيرة لهذه الأغنية، ومن الأغاني التي قدمها محمد عبده في حفله أيضا أغنية أرفض المسافة.

ومن المقرر أن يحيي الحفل الثاني له في دار الأوبرا الفرنسية وهو الحفل الذي تم الإعلان عنه أيضا بعد الحفل الأول بأيام قليلة بسبب حالة الإقبال الجماهيري على تذاكر الحفل الأول وهو ما جعل القائمين على هذه الليالي الإعلان عن حفل ثان من أجل إرضاء الجمهور.

واكد عبده أن الحفل يضاف إلى السجل الفني العربي والسعودي، وبالنسبة له أيضًا يضاف إلى تجاربه السابقة في عدة دور أوبرا مثل أوبرا المغرب ومصر وتونس والجزائر، وهذه المرة في أوبرا باريس لأول مرة، واعتبره شيئاً مشرفاً جدا له.

