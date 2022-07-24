محمود بوشهري: «انتقام مشروع» أول عمل يصوّر بين العراق والكويت

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اعلن الفنان محمود بوشهري عن قرب عرض مسلسل انتقام مشروع الذي يشهد عودته الى الشاشة بعد ابتعاده عنها حيث نشر عبر حسابه الرسمي في الانستغرام بعد غياب ثلاث سنين عن الشاشه ارجع لكم في مسلسل انتقام مشروع على شاهد VIPوهو اول عمل يتصور بين الكويت والعراق بعد 33 سنه استمتعوا بالقصة والمشاهده .. وانا سعيد جداً ان اكون من اوائل الفنانين انا وفريق العمل صورنا مسلسلاً بعد توقف التصوير بين البلدين.

وسيعرض المسلسل في نهاية الشهر الحالي على منصة شاهد ويذكر أن العمل من إخراج حسين دشتي، وقصة وسيناريو وحوار نور البدري، يشارك فيه نخبة من الفنانين، ويقع العمل في ثلاثين حلقة، وتدور أحداثه حول قصة اجتماعية ممتعة ومشوقة، ولكنها معقدة في نفس الوقت، وتبدأ من يوم حزين ومشؤوم، ولكن بعد ذلك تتغير حياة الأبطال إلى الأفضل والأحسن، وينعمون بعيشة كريمة ويعتبر العمل واحداً من أضخم إنتاجات شركة Eagle Films.

