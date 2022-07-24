بغداد تشكو أنقرة رسمياً إلى مجلس الأمن

عربيات ودوليات

بغداد – أنقرة – الوكالات: أعلنت الخارجية العراقية، امس توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول «الاعتداء التركي» على محافظة دهوك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية «إن وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي على دهوك. وذكر بيان عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق «أن الأمين العام يدين القصف المدفعي الدامي الذي وقع في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، في إقليم كردستان العراق والذي أسفر حسب التقارير عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين».

‏ودعا الأمين العام «إلى إجراء تحقيق عاجل ودقيق في الحادث لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم وضمان المساءلة» معرباً عن «خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

ونفت الخارجية التركية مسؤولية أنقرة عن القصف الذي أودى بحياة 8 عراقيين، قائلة إن الهجوم «إرهابي».وقررت الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي لدى بغداد، للاحتجاج على هجوم دهوك، بعد تأكيد مسؤولين أكراد بأن الهجمات كانت نتيجة غارة تركية. كما أعلنت الحكومة، أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة «لغرض المشاورة».

الى ذلك أفاد مصدر كردي، بأن طائرات تركية عاودت قصف مناطق في قضاء العمادية الحدودي شمالي محافظة دهوك. جاء ذلك، بعد ساعات من وقوع هجوم بمسيرتين مفخختين الجمعة على قاعدة بامرني التركية بقضاء العمادية.وتقيم تركيا نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق بالقرب من حدودها حيث تطارد منذ أكثر من 25 عاماً مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية».

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتخذ من مناطق جبلية في شمال العراق، قواعد خلفية له.

وقال مدير ناحية بامرني في إقليم كردستان، حيث وقع الهجوم، ميران اسماعيل «هاجمت طائرتان مسيرتان قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني وتم إسقاطهما دون حدوث خسائر».

وفيما لم يتم تبني الهجوم، قالت قناة على تلغرام مؤيدة لفصائل مسلحة موالية لإيران إن «المقاومة العراقية» نفذت الهجوم.

