السيسي: ثورة يوليو غيَّرت وجه الحياة في المنطقة

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن ثورة 23 يوليو عام 1952 أسست الجمهورية الاولى للدولة وغيرت وجه الحياة بشكل جذري، ليس فقط فى مصر، بل في المنطقة بأسرها، وقال السيسي «إنني على يقين من قوة عزيمتنا سوياً فى الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة فى الطريق الذى اخترناه جميعاً من أجل الانطلاق الى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقياً فكرياً واجتماعياً وانسانياً شاملاً، وبناء انسان ومجتمع متطور تسوده قيم انسانية رفيعة».

وأضاف الرئيس المصري فى كلمه له بمناسبة الذكرى السبعين لثورة يوليو «تحل اليوم الذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة، التي مثلت تتويجاً لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعاً عن حقه في وطن مرفوع الرأس... فقد استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الاولى لدولتنا ولتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها وكانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير المصير، حيث تغيرت الخريطة الدولية، وارتفعت رايات الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والأفريقية.

وأضاف السيسي: «إننا نصر وبإرادة صلبة لاتلين، على تحقيق الغايات الكبرى التي نضعها نصب أعيننا والأهداف العليا التي نحملها على عاتقنا، من أجل النهوض بوطننا الغالي وتغيير واقعه للأفضل، ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة، أخذاً في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة..لأن مصر بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولى، لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم وطالت تداعياتها الجميع... ولعلكم تتفقون معي أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر، مثلما واجهت مصر خلال السنوات الماضية تحدياتٍ متنوعة... ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية... فإنني أؤكد لكم أنه لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي تحملها الشعب.. وكذلك المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة … لما كان من الممكن أبداً الصمود أمام تلك الأزمات العاتية التي تجتاح العالم منذ ثلاث سنوات. ولقد باتت الإنجازات المتلاحقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وتوطين الصناعة، شاهداً على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ».

وقال الرئيس المصري: رغم تعاظم الظروف المعاكسة التي تسببت فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير المواتية... إلا أننا قادرون بإذن الله وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها... وليكن احتفالنا اليوم بذكرى ثورة يوليو المجيدة، بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز، وتحقيق طموحات شعبه الكريم في حاضر ومستقبل مشرق يظلله الأمن والاستقرار، وتزدهر فيه التنمية.

