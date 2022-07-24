قمة مصرية – فرنسية لبحث الأمن الغذائي العالمي

عربيات ودوليات

باريس – الوكالات: بحث الرئيسان الفرنسي إيمانويل والمصري عبد الفتاح السيسي في باريس سبل تعزيز العلاقة الثنائية. وسط مخاوف متزايدة من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الأغذية العالمية، ناقش الرئيسان سبل التعامل مع «العواقب الاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي العالمي لهذا النزاع»، وفق ما أوردت الرئاسة الفرنسية في بيان. وتطرق ماكرون والسيسي أيضًا إلى مكافحة الاحترار المناخي علمًا أنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 27» في منتجع شرم الشيخ في نوفمبر. وأضاف الإليزيه أن «الرئيسين عرضا القضايا الرئيسة للتعاون الثنائي».

إلى ذلك يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جولة أفريقية يستهلها بزيارة مصر اليوم وسيلتقي لافروف بمسؤولين مصريين وأعضاء جامعة الدول العربية في القاهرة، قبل ان يتجه إلى إثيوبيا وأوغندا.

وتتمتع مصر بعلاقات استراتيجية واقتصادية مهمة مع روسيا، والتي كانت مصدرا رئيسا في السنوات الأخيرة للقمح والأسلحة وكذلك للسائحين حتى اندلاع الحرب التي أدت إلى تعقيد خطط السفر. وبدأت شركة «روس أتوم» الروسية للطاقة المملوكة بناء أول محطة نووية في مصر بعد أن تأخرت طويلا، وهو أكبر مشروع روسي مصري منذ اكتمال السد العالي في أسوان عام 1970.

