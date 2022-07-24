روسيا تقصف أوديسا بعد ساعات من «اتفاق الحبوب»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية أصابت ميناء أوديسا الرئيس على البحر الأسود والأساس غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية برعاية أممية وضمانة تركية.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اوليغ نيكولينكو، أن هجوم روسيا على أوديسا «صفعة وإهانة» لتركيا والأمم المتحدة بعد توقيع الاتفاقية داعياً الأمم المتحدة وتركيا الالتزام بالتعهدات في اتفاقية اسطنبول. كما حملت كييف، موسكو المسؤولية كاملة إذا انهار اتفاق تصدير الحبوب.

وكان ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك أعلن في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن «موسكو هاجمت ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر» مضيفاً «أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية لميناء أوديسا.وشوهد تصاعد لأعمدة دخان في الميناء بعد دوي انفجارات.

جاءت هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة من توقيع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في اسطنبول. وفي كلمته بمراسم توقيع الاتفاق في إسطنبول، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الاتفاق يفتح الطريق أمام كميات كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية من 3 موانئ أوكرانية رئيسة، هي: أوديسا وتشسرنومورسك ويوجني. يشار إلى أن الاتفاق سيكون صالحاً لمدة «120 يوماً»، أي 4 أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدّسة في الصوامع الأوكرانية في حين يقترب موعد موسم حصاد جديد.

من جهة ثانية، قال الجيش الأوكراني إن قواته قصفت بـ7 صواريخ جسرا تسيطر عليه القوات الروسية فوق نهر إنجُوليتس في قرية داريفكا التابعة لمقاطعة خيرسون جنوبي البلاد.وأوضح الجيش الأوكراني أن الجسر كان يعتبر خط إمداد مهما للقوات الروسية، وأنه تعرّض لأضرار وأعطال نتيجة القصف.يذكر أن هذا الجسر هو الثاني الذي تعلن القوات الأوكرانية قصفه خلال أيام، بعد جسر أنتونوف في خيرسون.

من جهة ثانية قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن أي وقف لإطلاق النار يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها منذ الغزو، سيؤدي لنشوب صراع أوسع.وأضاف زيلينسكي أن تجميد الصراع مع روسيا يعني منح موسكو فرصة للاستراحة وإعادة التسلح لجولة مقبلة.وشدد في مقابلته مع الصحيفة الأميركية على أن التنازلات الدبلوماسية لموسكو قد تؤدي إلى استقرار الأسواق لكنها ستوفر فقط فترة راحة مؤقتة، وسترتد في المستقبل.

كما شدد على قدرة بلاده الآن على إطلاق 6 آلاف قذيفة يوميا، فيما قال إن موسكو بدأت تعاني من نقص في الذخيرة والقوات. وقال زيلينسكي إن الشعب الأوكراني يؤمن بضرورة تحرير جميع الأراضي أولا، وبعد ذلك يمكن التفاوض حول ما يجب القيام به مستقبلا.

وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد حذر من تأخر وصول المساعدات، مضيفا أن الحرب ينبغي أن تنتهي قبيل حلول الشتاء حتى لا يتفاقم الوضع.

وفي السياق ذاته، قال مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك سوليفان إن بلاده ترغب بفشل روسيا في أوكرانيا كي تكون درسا لمن يسعى للقيام بعدوان مشابه.

