7 قتلى بينهم 5 أطفال في غارات بريف إدلب

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: قتل 7 مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال، 4 منهم أشقاء، جراء غارات شنتها طائرات حربية في محافظة إدلب شمال غرب سورية على بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي بحسب ما أفادت مصادر الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» التي دانت الهجوم. ودعت «يونيسف» لحماية الأطفال في كل الأوقات وأينما وجدوا. في حين اتهمت المعارضة السورية روسيا بتنفيذ هذه الغارة.

ووفق الدفاع المدني السوري استهدفت غارة منزلا في بلدة الجديدة، ما أسفر عن سقوط القتلى وجرح 13 آخرين. وقال مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة السورية في منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن طائرة حربية روسية أقلعت من مطار حميميم في اللاذقية (غرب) وقصفت قريتي اليعقوبية والجديدة بريف إدلب الغربي.

وأشارت وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، إلى أن المنطقتين المستهدفتين يعيش فيهما عائلات نازحة وأوضحت المصادر أن قتلى القصف هم من المدنيين الذين نزحوا من ريف محافظة حماة (وسط) جراء استهداف قوات النظام السوري وحلفائه لمناطقهم.

الى ذلك أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا بالقرب من دمشق أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثامن عشر على الأراضي السورية هذا العام. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل «نفذت عدوانا جويا» بإطلاق صواريخ من هضبة الجولان مستهدفة «بعض النقاط في محيط مدينة دمشق». وأضافت الوكالة أن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ. وذكرت وكالة سانا أن الهجوم تسبب أيضا في خسائر مادية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال المرصد السوري إن الصواريخ الإسرائيلية ضربت أهدافا من بينها مكاتب للمخابرات الجوية في منطقة مطار المزة العسكري على الطرف الغربي لدمشق. وأضاف المرصد، أن الضربات دمرت أيضا مستودع أسلحة إيرانيا في محيط منطقة السيدة زينب.

