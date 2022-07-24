تونس.. بدء «تصويت الخارج» على الدستور الجديد

عربيات ودوليات

تونس – الوكالات: بدأ التونسيون بالخارج، امس التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، ولمدة 3 أيام.

وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج في مدينة سيدني بأستراليا، حيث نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيديو لمشاركة أول ناخب في الاستفتاء بالمركز المذكور.

ويحق لـ348 ألفا و876 تونسياً مقيماً بالخارج الإدلاء بأصواتهم بـ«بنعم» أو«لا» على مشروع الدستور عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم، والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع، بحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يشار إلى أن عملية التصويت بالخارج ترافقها مخاوف من ضعف الإقبال، في ظل عودة أغلب التونسيين المقيمين في المهجر إلى البلاد بمناسبة العطلة الصيفية، وذلك على غرار الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.ويصوّت التونسيون بالخارج، قبل 48 ساعة على بدء عملية الاقتراع بالداخل التي دعت لها هيئة الانتخابات أكثر من 9 ملايين شخص مسجل في الاستفتاء وستجرى في حوالي 4500 مركز اقتراع تضم 11200 مكتب اقتراع، ويشرف على تأمينها ما لا يقل عن 60 ألفا بين أمنيين وعسكريين.

في غضون ذلك استخدمت الشرطة التونسية الجمعة الغاز المسيّل للدموع لتفريق متظاهرين ضد الرئيس قيس سعيّد ومشروع الدستور الجديد الذي سيُطرح للاستفتاء الاثنين وأوقفت عددًا منهم. وتجمّع أكثر من 300 متظاهر تلبية لدعوة خمسة أحزاب سياسية صغيرة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وسط انتشار أمني كبير. وأفاد صحافيون أن الشرطيين استخدموا الهروات وقنابل الغاز المسيّل للدموع وقطعوا الطريق أمام المتظاهرين وأوقفوا عددًا منهم. وقالت مصادر في الشرطة إن عدد الموقوفين بلغ على الأقلّ عشرة. وأُصيب رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين محمد الجلاصي بقنبلة غاز مسيل للدموع في وجهه، وتلقى العلاج في المكان.

وصرّح مسؤول في الشرطة بدون الكشف عن اسمه أنه «سُمح للمتظاهرين بتنظيم تحرك أمام المسرح البلدي لكنه تقصّدوا التقدم نحو الوزارة لأنهم كانوا يسعون للاستفزاز».

