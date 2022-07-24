حميدتي: المؤسسة العسكرية السودانية قررت «بصورة صادقة» ترك أمر الحكم للمدنيين

عربيات ودوليات

الخرطوم – الوكالات: اعلن الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان إن المؤسسة العسكرية لن تتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء وإنها قررت بصورة صادقة أن تترك أمر الحكم للمدنيين، وأن «تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون». وأضاف في بيان «قررنا سوياً إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية».

ودعا «كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي». كما دعا من وصفهم بـ«الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية» للتكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول لحلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية.

وأكد أنه قد حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي والذي لن يربح فيه أحد غير أعداء هذا الوطن ومن يتربصون به شرا حسب تعبيره.

