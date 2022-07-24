21 قتيلاً جراء سيول «مباغتة» في جنوب إيران

عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: قتل 21 شخصا على الأقل ولا يزال اثنان في عداد المفقودين جراء سيول ضربت مناطق في محافظة فارس بجنوب إيران، وفق ما أفاد مسؤولون امس. وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في المحافظة حسين درويشي «قتل 21 شخصا ولا يزال اثنان في عداد المفقودين» جراء سيول أصابت منطقة استهبان، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. وتقع استهبان على مسافة نحو 170 كيلومترا شرق مدينة شيراز مركز المحافظة. وكانت حصيلة سابقة أوردتها وسائل إعلام رسمية، أفادت عن مقتل 17 شخصا وفقدان أثر ستة آخرين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن حاكم استهبان يوسف كاركر قوله « تساقطت أمطار غزيرة في بلدتي إيج ورودبال في الأجزاء الوسطى من استهبان، ما أدى الى سيول». وأشار الى أن «55 من فرق الاغاثة تشارك في عمليات الانقاذ». ووقعت السيول في يوم عطلة أسبوعية خلال فصل الصيف حيث تستغل العديد من العائلات الإيرانية الفرصة للتنزه في أماكن ذات مناخ معتدل مثل ضفاف الأنهر والبحيرات ومناطق جبلية. وأظهرت أشرطة مصوّرة نشرتها وكالات الأنباء الإيرانية، سيولا موحلة في مجرى نهر رودبال، جرفت معها بعض السيارات. وظهر رجل يقوم بسحب أطفال من المقعد الخلفي لسيارة متوقفة عند ضفة النهر خشية أن تجرفها المياه، وتلقى المصير ذاته كسيارة بيضاء حاصرتها المياه وجرفتها عبر المجرى.وبدا الذعر والتوتر على الأشخاص الموجودين في المكان، بينما كرّر الشخص الذي يقوم بالتصوير بهاتفه الخليوي عبارة «فيضان رودبال».

وكان حاكم استهبان يوسف كاركر قال لـ«إرنا» في وقت سابق إن «عددا من الأشخاص المحليين والزوار (من مناطق أخرى) الذين كانوا يتنزهون عند ضفاف النهر أو متواجدين في مجراه، باغتهم ارتفاع مستوى المياه». ويرى العلماء أن التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف إضافة الى احتمال ارتفاع حدة العواصف والمطر.ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا الى حد كبير، الا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة.

