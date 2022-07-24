ريال جدد عقد ميليتاو

دوليه

جدد ريال مدريد عقد مدافعه البرازيلي إدير ميليتاو، حتى عام 2028. وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن ميليتاو سار على درب فينسيسوس جونيور «2027» ورودريغو (2028) بتجديد تعاقده في يوليو الجاري، قبل رحلة الفريق إلى الولايات المتحدة. وكان عقد المدافع البالغ من العمر 24 عاما يمتد حتى 2025، وبدأ الريال وضع أسس التجديد في مانشستر في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، وهو الأمر الذي يظهر مدى تطور المدافع وثقة الإدارة الرياضية به، بحسب «ماركا». وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه على الرغم من معاناة ميليتاو من بداية صعبة لمسيرته، إلا أن مستوياته مؤخرا حجزت له مكانا أساسيا في تشكيل ريال، ليرتفع أجره من 3,5 ملايين يورو (4 ملايين بالمكافآت) إلى 7 ملايين يورو سنويا.

