ناغلسمان لا يستبعد ضم كين

دوليه

رفض جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ، استبعاد فكرة التحرك من أجل ضم هاري كين، مهاجم توتنهام. ويسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع مهاجم جديد، لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة هذا الصيف، وينظر إلى كين باعتباره الحل المثالي لتعويض ذلك الفراغ. وقال ناغلسمان بحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «هو لاعب مرتفع الثمن، هذه هي المشكلة، لكنه مذهل ويبقى واحدا من 2 أو 3 مهاجمين قادرين أيضا على اللعب في المركز رقم 10، هو قوي بدنيا ويتميز بإجادة اللعب بالقدمين إضافة إلى الضربات الرأسية». وأضاف: «يمكنه تسجيل الكثير من الأهداف في الدوري الألماني، لا أعرف ثمنه، لكنه يبقى صعبا للغاية بالنسبة لبايرن ميونخ، سنرى ما سيحدث في المستقبل». يذكر أن كين يتبقى في عقده الحالي مع توتنهام عامين، وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، لا يرغب بايرن في التحرك لضمه هذا الصيف.

