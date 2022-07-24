يوفنتوس افتتح جولته الأميركية بالفوز

دوليه

رحب يوفنتوس الإيطالي بعودة لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا وفاز على تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي 2-0، وديا أول منة أمس في لاس فيغاس ضمن جولته الأميركية الصيفية. وانضم بطل العالم بوغبا إلى يوفنتوس هذا الشهر بعقد حر قادما من مان يونايتد الإنكليزي الذي انضم اليه بصفقة قياسية في 2016 بلغت 105 ملايين يورو. وكان ابن التاسعة والعشرين أساسيا في تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليغري على ملعب أليجينت ستاديوم، مقر فريق لاس فيغاس ريدرز لكرة القدم الأميركية.

وكان الشاب ماركو دا غراكا أول المسجلين لفريق «السيدة العجوز» من مسافة قريبة في الدقيقة العشرة، بعد رأسية من فيديريكو غاتي اثر ركنية ارتدت من القائم. وأضاف ماتيا كومبانيون الثاني في الدقيقة 80، بعد مجهود فردي لتوماسو باربييري.

وإلى القادمين بوغبا وغاتي، شارك اللاعبان الجديدان في صفوف بيانكونيري، الجناح الأرجنتيني أنخل دي اريا والمدافع البرازيلي غليسون بريمر.

ويعول أليغري على لاعبيه الجدد لتعويض رحيل المدافع المخضرم جورجيو كييليني المتعاقد أخيرا مع لوس أنجليس أف سي الأميركي، المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا المنتقل إلى روما، والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الراحل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وبعد احرازه لقب الدوري تسع مرات متتالية، اخفق يوفنتوس في الموسمين الأخيرين عندما توج إنتر ثم جاره ميلان بلقب السكوديتو. حل الموسم الماضي رابعا وخسر نهائي الكأس أمام إنتر.

وقال أليغري العائد لتدريب يوفنتوس في فيغاس «من واجبنا الفوز هذه السنة. بعد التتويج عشر سنوات تواليا، كان الموسم الماضي الأول دون ألقاب، لذا نحن ملزمون بتحقيق الفوز». وسيطر يوفنتوس في الشوط الأول مع فرص لدي ماريا، بوغبا ونيكولو فاجولي، فيما انقذ الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني مرماه من تسددية لكارلوس سيسنيروس قبل انتصاف المباراة. وبعد كمية من التبديلات، بدا يوفنتوس أقل تماسكا في الشوط الثاني، لكنه وسع الفارق في نهاية اللقاء، ليحسم الفوز فيد بداية واعدة لجولته التي تشهد مبارزتين مع برشلونة الإسباني في ملعب كوتون بول في دالاس والقطب الإسباني الآخر ريال مدريد في ملعب روز بول بالقرب من لوس أنجليس.

