أرسنال ضم زينتشينكو

دوليه

تعاقد نادي أرسنال الانكليزي مع المدافع الأوكراني أولكسندر زينتشينكو من مواطنه مانشستر سيتي أول من أمس في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار).

ووافق زينتشينكو على «عقد طويل الأمد» مع «المدفعجية» حيث سيجتمع مرة أخرى مع المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا الذي عمل مع الظهير الأيسر خلال الفترة التي قضاها كمساعد لمدرب السيتي، الاسباني بيب غوارديولا. وقال أرتيتا عقب انضمام اللاعب الاوكراني إلى صفوف فريقه «نحن سعداء للغاية بانضمام أليكس إلينا. إنه لاعب أعرفه جيدا وشخصيا وقد استمريت في متابعته بعد الفترة التي قضيتها في مانشستر سيتي». وأضاف «أليكس لاعب ذو جودة عالية وسيمنحنا الخيارات والتنوع. لا يتعلق الأمر فقط بالمراكز التي يمكنه اللعب بها ولكن أيضا، التنوع الذي يمنحنا إياه في الهجوم والدفاع». وإلى جانب ضمه زينتشينكو، عزز أرسنال صفوفه أيضا بمهاجم سيتي البرازيلي غابريال جيزوس وبلاعب الوسط الهجومي البرتغالي فابيو فييرا من بنفيكا، الظهير البرازيلي ماركينيوس من ساو باولو، وحارس المرمى الأميركي مات تورنر من نيو إينغلند.

