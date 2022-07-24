ديوكوفيتش ينضم إلى فريق الأحلام

دوليه

أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أول من امس، أنه سينضم إلى الاسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر والبريطاني آندي موراي في تشكيلة الأحلام لأوروبا في كأس ليفر الذي سيجمع «الأربعة الكبار» سابقا في فريق واحد.

سيواجه فريق بيورن بورغ الأوروبي فريق جون ماكنرو العالمي في النسخة الخامسة من الحدث الذي سيقام في قاعة «أو 2 أرينا» في لندن بين 23 و25 سبتمبر المقبل. ويتطلع فريق اوروبا لتحقيق الفوز للمرة الخامسة تواليا في الحدث الذي يقام لثلاثة أيام والذي سُمي على اسم اسطورة المضرب الاسترالي رود ليفر. وسيظهر ديوكوفيتش، بطل ويمبلدون سبع مرات، في كأس ليفر للمرة الأولى منذ 2018، عندما أقيمت في شيكاغو.

وقال ديوكوفيتش الفائز بـ 21 بطولة كبرى «إنها المنافسة الوحيدة التي يمكنك أن تلعب فيها في بيئة جماعية مع لاعبين تتنافس معهم عادة، وأن تنضم إلى رافا وروجيه وآندي - ثلاثة من أكبر منافسي على الإطلاق - ستكون مباراة فريدة فعلا».

