ووكر: لا يمكن قضاء يوم عطلة في سيتي

دوليه

أكد لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر جاهزيته للقتال من أجل مكانه في الفريق حيث من المحتمل انضمام مارك كوكوريلا من برايتون، هذا الصيف، ليشغل مركز الظهير الأيسر بدلا من أولكسندر زينتشينكو، الذي رحل إلى آرسنال.

وسيراقب ووكر هذه التطورات باهتمام من الجهة المقابلة، حيث يُنتظر أن يعود البرتغالي جواو كانسيلو إلى مكانه الأصلي كظهير أيمن، وهو ما يعني أنه سينافس الدولي الإنكليزي على مكانه في التشكيل. وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أول من امس: «لا يمكنك قضاء يوم عطلة هنا»، مشيرا إلى أن لاعبي سيتي لن يشاركوا في المباريات إذا خلدوا للراحة.

وأضاف: «أشعر بحالة رائعة.. إذا قلت لي في سن الـ21 إنني سأظل ألعب كرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز، في عمر 32، بالمستوى الذي ألعب به حاليا، كنت سأقول لا على الأرجح.. هل كنت أعيش بشكل مختلف قليلا عما أنا عليه الآن؟ مليون في المئة».

وأردف ووكر: «أنا أعتني بنفسي بأفضل ما يمكن.. أشعر بصحة جيدة ولياقة بدنية، ما زلت أشعر بالسرعة والحساسية.. ما زلت حريصا على التعلم، لقد جعلتني المنافسة أفضل، وجعلتني أتأقلم، وربما أدرس اللعبة أكثر قليلا».