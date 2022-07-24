الاحتراف يبيله.. مسطرة واحدة

محلية

منذ ان اعلن اتحاد كرة القدم عن تنظيم دوري المحترفين اعتبارا من الموسم الرياضي 2022-2023، تفاوتت ردود الفعل حول هذه الخطوة، فمنها من ترى صعوبة نجاحها وأخرى تعتبرها عملا ايجابيا سيؤدي في النهاية لتحقيق مكتسبات تعود بالفائدة على الكرة الكويتية وهذا ما ينشده الكل سواء الاتحاد او الشارع الرياضي أو المتابعين وبكون التجربة الاحترافية التي ستطبق للمرة الاولى تتطلب بالمقابل ادارة احترافية تستطيع ان تنفذ اللائحة المنظمة لتلك العملية وخاصة ان الاتحاد قد اعتمد لائحة الاحتراف واوضاع اللاعبين وكذلك العقد الاحترافي النموذجي الالزامي (مابين النادي واللاعب) وشملت اللائحة العديد من المواد والبنود التي تنظم العملية وتحفظ حقوق الطرفين.

لكن لم تمض سوى ايام معدودة على اعتماد تلك اللائحة سرعان ما اصدر الاتحاد تعميما بخصوص انتقال اللاعبين الهواة لسن فوق 21 سنة واكثر من 28 سنة وهذا ما احدث ردة فعل واسعة من قبل جماهير القادسية وما زاد من حدة الانفعال والانتقادات ان الاتحاد قام بتحديد فترة 31 اغسطس المقبل آخر موعد لتسجيل اللاعبين بعدما كان مقررا ان يكون الاول من سبتمبر المقبل. فمثل هذه القرارات التي تخلق اللغط وتجعل اصوات التذمر ترتفع من شريحة كبيرة من الجماهير خاصة انها عانت الكثير في المواسم السابقة من قرارات تعسفية طالت فريقها من قبل الاتحاد سواء من ناحية اخطاء التحكيم او الاجراءات الاخرى المتعلقة في النادي اواللاعبين ويرون ان تلك الفقرتين التي تختص باللاعبين فوق 21 سنة واكثر من 28 سنة بالاضافة لتعديل فترة التسجيل المتضرر المباشر منهما اللاعبان طلال الانصاري ونايف زويد اللذان انضما لصفوف القادسية وقد تعيق تلك التعديلات من احترافهما في صفوف الاصفر.

وان كان للاتحاد الحق في اصدار اي مواد انتقالية او اضافة وتعديل على اللوائح وفقا لما يراه لكن الضرورة تحتم عليه ان تكون مسطرته في هذا الشأن «واحدة» ولايضع نفسه في موقف «بايخ» من خلال تعامله حسب المزاجية والحاق الضرر بنادٍ معين. وعليه في الوقت ذاته ان يتفادى السير في طريق من سبقه حيث مطباته كثيرة وهفواته مضحكة وعموما الاحتراف يحتاج لمسطرة مستقيمة خالية من النتوءات والالتواءات.

