الأخضر إلى تونس

محلية

غادر صباح أمس السبت وفد النادي العربي متوجهاً إلى تونس لإقامة معكسره التدريبي استعداداً للموسم الجديد، ويضم الوفد الذي يرأسه عضو مجلس الإدارة علي حسين جواد 31 لاعباً بالإضافة إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري، على أن يلتحق بالوفد رئيس جهاز الكرة علي مندني في وقت لاحق بعد إجرائه جراحة بسيطة منعته من مرافقة الفريق. وغادر مع وفد الأخضر المحترفان الليبي الهادي السويسي والجزائري طارق بوعبطة على أن ينضم الليبي الآخر محمد صولة إلى الفريق في تونس حيث يتواجد حالياً لتلقي العلاج من مرض الملاريا الذي أصابه عقب مشاركته مع منتخب بلاده ضد غينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. ومن المقرر أن يخوض الأخضر 6 مباريات ودية خلال المعسكرالذي يستمر حتى 12 أغسطس المقبل، أيام 1 و3 و4 و7 و8 و11 أغسطس، على أن تكون المباريات الست أمام 6 فرق من الأندية الـ 11 التالية: مولودية وهران واتحاد العاصمة ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائرية، والصفاقسي واتحاد المنستيري والنجم الساحلي والملعب والترجي التونسية، والقادسية والأهلي السعوديين.

من جانب آخر، تقرر أن تقام مباراة الأخضر مع السيب العماني في الساعة الـ 08:00 مساء يوم 5 سبتمبر على ستاد نادي الكويت في الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي. وفي حال فوز العربي في المباراة فإنه سيستضيف كذلك المباراة النهائية لمنطقة الغرب والتي ستجمعه مع الفائز من مباراة الرفاع مع الرفاع الشرقي البحرينيين.

