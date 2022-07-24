الكويت شكّل أجهزته الإدارية والفنية والطبية

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أعلن نادي الكويت عن تشكيل الأجهرة الفنية والإدارية والطبية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، حيث لم يشهد الجهاز الإداري أي تغيير بوجود عادل عقلة في منصب نائب رئيس جهاز الكرة، ومحمد الهاجري مديرا للفريق، وأحمد الصبيح إداريا، ويوسف العويد مساعدا إداريا، وباسل الظفيري منسقاً إداريا، ونذير شديد مترجماً، وعمر الزامل منسقاً إعلامياً، وعبد الرحمن الظفيري مصوراً للفيديو.

ويقود الكرواتي راديون غاسانين «رادان» الجهاز الفني، مع استمرار المخضرم محمد عبدالله في منصب المستشار الفني، مع المدربين المساعدين الكرواتي دوجي بوغافيتش، والتونسي كريم بو زعبة.

ويتولى التونسي العيد بن صغير مهمة مدرب اللياقة، ومواطنيه أسامة الشعري مهمة المعد البدني، وأنيس مقداد مدرب حراس المرمى. وعلى صعيد الجهاز الطبي، يتولى د. عذبي الشمري رئاسة الجهاز، ويعاونه الرباعي شبل أحمد، وشادي شاهين، وماهر سلامة، ومحمد هيكل.ويواصل الأبيض تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية بقيادة رادان على أن تستمر التدريبات حتى الأربعاء المقبل موعد السفر إلى معسكر الفريق في النمسا.

