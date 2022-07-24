المضحك والمبكي... للاحتراف بكرة القدم

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للأسف وألف أسف في أن ندير الرياضة وكرة القدم بهذه الطريقة «غير المحترفة» من اتحاد تم تعيينه مؤخرا لكي ينقذ الكرة الكويتية ورقيا واذا هذه هي بدايتها فماذا ستكون نهايتها؟ انا اعتقد ان نهايتهم قريبة بس للاسف ماكو حكومة ولا مجلس امة ولا مجلس ادارة هيئة رياضة... وإلخ لكي يناقشوا ما يفعله الاتحاد الجديد الذي اصبح اقوى هيئة رياضية اهلية بالكويت (اقوى من الحكومة ومجلس الامة وهيئة الرياضة وادارة هيئة الرياضة واللجنة الاولمبية) لانه هو من يصدر اللوائح الجديدة ضاربا بعرض الحائط من لا يعجبه ذلك؟ برافو فعلاً اتحاد قوي؟

ولكن ما هو المضحك والمبكي في هذا الامر؟ هو انني اتصلت ببعض القيادات الرياضية في بعض الاندية وهيئة الرياضة وبعض اعضاء مجلس الامة لكي استوضح ما يحدث فجاءت الاجابات حسب ما سردته في مقالاتي السابقة بان ما يحدث هو مصيدة لمن يخطط بطريقة «احلام اليقظة» لان الاتحاد حذَّر الاندية من عدم المشاركه بدوري المحترفين «الورقي» اذا لم يطبقوا بنود لائحة الاحتراف فاضطروا للموافقة على شروطه ولوائحه من غير اي تحفظ.

فقد افاد مسؤول رياضي باحد الاندية بأنهم يجدون صعوبة بتطبيق هذا الامر لعدم موافقة بعض اللاعبين الموظفين من اخذ اجازة من اعمالهم للتدريب في الفترة الصباحية الامر الذي جعلهم يغيبون عن التدريب ومن يحضر التدريب صباحا 13 لاعبا فقط من الفريق لانهم حصلوا على موافقة ودية للاستئذان وليست رسمية! هذا الامر يجعلنا نتساءل هل هذا الامر مقبول وظيفيا بأن يكون للموظف راتبان (صباحا ومساء) من الدولة وهل السماح لهم بالخروج للتدريب لا يعتبر مخالفة من مخالفات الموظفين المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية؟ وايضا سألت احد الموظفين بهيئة الرياضة عن علمه بوجود قانون او لائحة احتراف معتمدة من الدولة لصرف مكافآت مزاولة الرياضة (من 400 – 500 دينار) بالاسلوب الذي اقره اتحاد القدم المعين؟

فأجاب لا يوجد قانون ولكنه لا يعلم عن هذه المسألة لانها سرية؟ وحاولت ان اتصل بالوزير المختص شخصيا لكي اسأله عن هذا الامر الا انني لم اعرف من يقود الرياضة في هذه الايام لذلك اعتقد أن الامر فيه شبهة لا يعلمها الا من يخفي من يدعم هذا الامر والموضوع ليس بالصعب لاكتشافه واستيضاح مدى قانونية ما يحدث في اتحاد القدم ومن يسانده بهذه القرارات العشوائية التي ليس لها اساس قانوني. وبالقريب ان شاء الله ساتصل بالوزير المختص (الحالي او الجديد) لكي اشرح له الـshow الذي يحدث في الاتحاد «المعين بعضهم» والله من وراء القصد.